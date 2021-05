Portugal regista maior número de mortes em um mês e ultrapassa os 17 mil óbitos por Covid-19

Quatro das sete mortes por Covid-19 foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Centro e uma no Norte, que é também aquela que mais novos casos concentra — 167, diz o boletim. Lisboa e Vale do Tejo engloba 162 novos casos, houve mais 39 casos no Centro, 33 na Madeira, 25 nos Açores, 22 no Algarve e 21 no Alentejo.

A maioria dos novos casos registados nas últimas 24 horas está na faixa etária dos 40 anos (90 dos 469), mas o grupo com 20-29 anos ficou pouco abaixo, com 82 novos casos. Seguem-se as faixas etárias dos 50-59 anos (72 casos), 30-39 anos (66 casos), 10-19 anos (62 casos), 60-69 anos (44 casos), 80 anos ou mais (20 casos), 70-79 anos (19 casos) e as crianças até aos nove anos (14 casos).

Mas a divisão em função do sexo continua equilibrada: 234 dos novos casos registaram-se em pessoas do sexo feminino e as restantes 233 em elementos do sexo masculino.

De acordo com a última atualização das autoridades de saúde à matriz de risco (modificada pela última vez na sexta-feira passada), o R(t) foi calculada em 0,95 — uma subida em relação aos dados anteriores. A incidência nacional é 50,3 novos casos em duas semanas por 100 mil habitantes, mas é ligeiramente mais baixa contando apenas com Portugal Continental: 48,1 novos casos.