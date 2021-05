Quem foi Halston, o homem que vestiu a América dos anos 70?

O nome pode suscitar pouca ou nenhuma reação entre as novas gerações, mas à mínima curiosidade em torno da excêntrica elite nova-iorquina dos anos 70 (para não falar na própria história do pronto-a-vestir americano no século XX) o nome ressalta. Halston foi transversal, um fenómeno de popularidade completo — anfitrião insuperável e presença assídua no mítico Studio 54, um génio do design de moda que repensou a silhueta da mulher americana à luz de um novo pragmatismo, visionário capaz de erguer um império e de fazer do próprio estilo a sua campanha de marketing mais eficaz e um ser carismático que acaba de chegar à Netflix pelas mãos de Ryan Murphy, Sharr White e Ewan McGregor, nomes que encabeçam uma extensa equipa de produção.

Halston, a minissérie de cinco episódios que retrata a ascensão do criador, estreou na última sexta-feira. Além de produtor, McGregor protagoniza a trama, vestindo a pele de Roy Halston Frowick, o designer e empresário que revolucionou o gosto americano ao mesmo tempo que posou ao lado de grandes estrelas da época — de Liza Minnelli, a inseparável amiga (papel que coube a Krysta Rodriguez) a Martha Graham, vulto das artes interpretado por Mary Beth Peil.

Baseada no livro Simply Halston: The Untold Story, biografia póstuma de Steven Gaines publicada em 1991, a minissérie foi posta em causa, mesmo antes da estreia. Representantes da Halston Archives and Family emitiram um comunicado na última segunda-feira, onde a classificaram como um “relato impreciso e ficcional”. “A Halston Archives and Family não foi consultada para a nova série da Netflix […] A Halston Archives and Family continua a ser a única e mais completa fonte sobre o homem e o seu legado, bem como o detentor legítimo dos seus objetos e documentos pessoais”, pode ler-se.

Lesley Frowick, diretora e fundadora dos Arquivos Halston, e ainda uma das seis sobrinhas do criador, também se pronunciou no início da semana. “Contactaram pessoas do diz-que-diz, mas nem sabemos quem são. Não fomos contactados, daí que seja uma série não autorizada sobre a vida do meu tio e que roça a ficção”, afirmou. Esta não é, no entanto, a primeira vez que a vida e o trabalho de Halston chega ao grande ecrã. Em 2010, surgiu um primeiro documentário — Ultrasuede: In Search of Halston, imediatamente apontado pela abordagem superficial ao papel do designer no panorama da moda americana. Em 2019, foi a vez de Frédéric Tcheng, autor dos documentários Dior and I e Diana Vreeland: The Eye Has to Travel pegar no seu trajeto e lançar Halston.

O criador morreu a 26 de março de 1990, cerca de dois anos após ter sido diagnosticado como HIV positivo, tendo passado os últimos dias ao cuidado da família, em São Francisco, muito longe da exuberância que pautou a maior parte da sua vida. Tinha 57 anos. Por trás dos excessos e do socialite incansável, houve quem reconhecesse um ser humano frágil, cuja homossexualidade e a expressão individual foram reprimidas pela sociedade do seu tempo. “Foi isso que o Halston experienciou”, admitiu a ex-manequim Pat Cleveland ao The News York Times, em 2019. “Ele era curioso, vulnerável e queria tanto ser amado. Eventualmente, a pessoa acaba por se perder no escuro”.

Da chapelaria ao pronto-a-vestir: a ascensão de Halston

Foi como chapeleiro que Roy Halston Frowick entrou no mundo da moda e começou a deslumbrar a alta-roda da sociedade americana, ainda durante a década de 60. O ano de 1961 foi, aliás, de viragem para o jovem designer de 28 anos, já na altura estabelecido em nome próprio dentro dos luxuosos armazéns Bergdorf Goodman, em Nova Iorque. Coube-lhe desenhar o chapéu pillbox usado por Jacqueline Kennedy na tomada de posse do marido como presidente dos Estados Unidos da América.