Alisson tornou-se um dos guarda-redes mais caros de sempre quando foi contratado pelo Liverpool mas não demorou a que esse dinheiro investido rendesse no plano desportivo, com o brasileiro a ser uma figura de relevo nas conquistas europeias e nacionais dos reds nos últimos anos. Esta temporada, à semelhança de tantos outros companheiros de equipa, tem sido sobretudo notícia pelas piores razões, com erros em alguns encontros que foram confirmando uma época para esquecer do antigo campeão inglês. Este domingo, voltou a ser herói.

No quinto minuto de descontos do jogo do Liverpool frente ao já despromovido WBA, o guarda-redes brasileiro subiu à área contrária para um canto no lado esquerdo, saltou bem ao primeiro poste e conseguiu desviar para o poste contrário de cabeça para o golo que deu a vitória ao conjunto de Jürgen Klopp, interpretando o papel de avançado da melhor forma para soltar uma enorme festa com todos os seus companheiros após o 2-1.

Em atualização