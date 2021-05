Toni Martínez inaugurou o marcador, Luis Díaz aproveitou uma transição que nasceu de uma saída da baliza de Marchesín a evitar que Gelson Dala se isolasse para aumentar a vantagem, Sérgio Oliveira entrou para marcar acabado de sair do banco. A história do Rio Ave-FC Porto poderia ter caído para qualquer um dos lados durante a primeira parte mas os dragões resolveram as contas por completo com uma entrada arrasadora no segundo tempo que esfumou a vitória do Benfica frente ao Sporting e assegurou o segundo lugar no Campeonato.

Assim, e havendo ainda uma jornada por disputar, os azuis e brancos reforçaram o seu estatuto europeu na Liga dos Campeões no atual formato, assegurando o 25.º apuramento para a fase de grupos da prova apenas em 30 edições, os mesmos do Bayern e só atrás de Real Madrid e Barcelona (26). Com isso, o FC Porto já garantiu 38 milhões de euros (mais market pool dos direitos televisivos) na próxima época, 15,25 milhões pela entrada e o restante pelo ranking conseguido pelo clube nos últimos dez anos, podendo ainda ganhar mais nos seis encontros iniciais onde uma vitória rende 2,7 milhões de euros e um empate vale 900 mil euros.

⌚️Apito final: RAFC 0-3 FCP ????FC Porto garante a entrada direta na ⭐️Champions League. É a 25.ª participação em 30 edições neste formato (83% de presenças). ⚠️Equipas com mais presenças na ⭐️UCL:

26 ????????Real Madrid

26 ????????Barcelona

25 ????????FC Porto

25 ????????Bayern pic.twitter.com/qL3e1ToVd5 — playmakerstats (@playmaker_PT) May 15, 2021

Desta forma, e numa altura em que o futuro de Sérgio Conceição é cada vez mais uma incógnita e a possibilidade de saída começa a ganhar forma, o técnico garante a quarta qualificação para a fase de grupos da Champions, onde chegou em duas ocasiões aos quartos de final e numa outra época aos oitavos. Mas esse está longe de ser o único registo assinalável desde que assumiu o comando dos azuis e brancos no verão de 2017.

⌚️Apito final: RAFC 0-3 FCP É 5.ª época consecutiva que o ????FC Porto chega aos 70 golos em 33 jornadas na Liga. ⚠️Os dragões são o ⚽️melhor ataque da edição 20/21 com 70 golos e iguala a maior diferença de golos da prova (+41) que pertence também ao Sporting. pic.twitter.com/7fLwcmqX2c — playmakerstats (@playmaker_PT) May 15, 2021

Com os três golos apontados em Vila do Conde, o FC Porto foi a primeira equipa a chegar aos 70 no Campeonato da presente temporada e conseguiu esse feito pela quinta época consecutiva, tendo ainda igualado o Sporting na melhor diferença entre golos marcados e sofridos (41). Desde janeiro que os dragões não conseguiam duas vitórias folgadas como conseguiram após o clássico frente a Farense (5-1) e Rio Ave (3-0).

⌚️Apito final: RAFC 0-3 FCP ⏪Desde Janeiro que o ????FC Porto não aplicava duas goleadas consecutivas na temporada:

Maio vs Farense 5-1 e Rio Ave 0-3

Janeiro vs Moreirense 3-0 e Famalicão 1-4 pic.twitter.com/iVCLGJ4DtF — playmakerstats (@playmaker_PT) May 15, 2021

A nível de pontos, o FC Porto mantém também o objetivo de alcançar a marca dos 80, o que seria um limite mínimo desde que Sérgio Conceição assumiu a equipa azul e branca e algo que nenhum treinador ao serviço dos dragões conseguiu em quatro temporadas consecutivas. Para isso, os portistas terão de vencer na última ronda o V. Guimarães, objetivo que irá prolongar a atual série de jogos consecutivos sem derrotas no Campeonato (27).