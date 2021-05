Influencers, cowboys e uma tradição bem portuguesa. Estas marcas trazem o chapéu de volta

Mesmo com um vírus a afetar a economia e sem oferecer um bem essencial, Sílvia criou um negócio a solo, na esperança de que o made in Portugal, o valor acrescido da sustentabilidade e as próprias tendências de moda soprem de feição. “Diria que está a começar a pegar, já se nota uma procura maior por chapéus, muito à boleia do que já aconteceu com espanhóis e franceses”, resume. Além dos clássicos, a Lemonade Collective desdobra-se noutras opções — chapéus de praia para os dias de verão e modelos em pano, feitos a partir de tecidos parados em fábricas portuguesas. Até agora, as vendas têm sido maioritariamente no mercado nacional.

“Quis criar mais do que uma marca de chapéus bonitos”, admite. A empresária quis sobrepor os valores ao próprio produto e lançar uma marca ancorada na inclusão social. É por isso que, por cada produto vendido, um euro reverte para a Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21. Uma vertente que quer desenvolver no futuro, com esta e outras organizações de cariz social.

Umbra: Portugal num chapéu

“Sabia que temos o maior fabricante de feltros para chapéus do mundo?” — a pergunta é feita por José Gaspar durante uma conversa sobre a vocação portuguesa para a chapelaria. Refere-se à FEPSA, um gigante se São João da Madeira há mais de 50 anos no mercado, principal fornecedor de matéria-prima da Umbra, a marca que lançou em dezembro de 2020, juntamente com Catarina Vassalo, conhecida designer de joias e acessórios.

A ideia já lhes pairava na cabeça, mesmo antes da pandemia. “Além de ser careca e de, obviamente, gostar de chapéus, num país com tanto sol, não tínhamos assim grandes marcas”, continua. Contou, por isso, com o know how da sua parceira de negócio, que em tempos se dedicou à millinery em terras de sua majestade. Ainda assim, conhecer a cidade dos chapéus e descobrir as suas mãos mais talentosas foi uma surpresa.

Atualmente, a maior parte da produção é feita numa pequena fábrica de São João da Madeira, onde trabalham quatro pessoas, mas há margem para envolver outros. “São estruturas muito pequenas e muitos dos artesãos que existem são difíceis de encontrar. Em parte, a grande tradição da chapelaria perdeu-se e assusta-me que, daqui a dez anos, quando algumas destas pessoas começarem a morrer, não se saiba quem vai dar continuidade a este trabalho”, afirma ao Observador.