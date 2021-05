Internamentos por Covid-19 aumentam pela primeira vez em seis dias

Mais 334 pessoas testaram positivo à infeção por SARS-CoV-2 e uma morreu de Covid-19 ao longo do último sábado. A única vítima mortal trata-se de um homem na casa dos 70 anos. A morte foi registada na região Norte do país, que foi de longe a que mais novos casos registou — 141 nas últimas 24 horas. Lisboa e Vale do Tejo registou 82 novos casos, a Madeira anunciou mais 37 e o Centro mais 33. O Algarve está a seguir com mais 22 casos, os Açores com mais 15 e o Alentejo com mais quatro.

Duzentas e vinte e nove (229) pessoas foram dadas como recuperadas da infeção (o número de novos casos continua a ser maior) e o número de casos ativos em Portugal situa-se agora em 22.275, uma subida de 104 nas últimas 24 horas, pelo quinto dia consecutivo.