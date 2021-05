Parecia escrito: na mesma etapa, na mesma hora e com uma chegada não muito distante, Rúben Guerreiro ia numa posição que lhe permitia sonhar numa vitória em fuga na nona tirada do Giro de 2021 à semelhança do que acontecera no ano passado na subida a Roccaraso que concluiu a primeira semana da Volta a Itália. Chegou a ser possível mas a estratégia da EF Education ao colocar Simon Carr na frente sem “pernas” permitindo o corte no grupo de fugitivos deitou por terra as hipóteses do português. Pelo menos de Rúben Guerreiro porque, numa parte final em que tudo mudou, João Almeida voltou a assumir um papel importante como protagonista.

Depois de Bouchard ter descolado e de Koen Bouwman conseguir apanhar o líder da etapa no último quilómetro e meio feito a subir em terra batida e com troços com um pouco mais de gravilha, Egan Bernal aproveitou da melhor forma o trabalho que tinha vindo a ser feito pela Ineos para conseguir fazer um ataque verdadeiramente demolidor (a imagem do colombiano a passar os dois fugitivos ficou como marca do dia), ganhando não só a etapa mas também a camisola rosa – que já estava muito tremida para Attila Valter. Já João Almeida, que andou sempre na frente nos derradeiros quilómetros mostrando bem a força que tem apesar de estar arredado do triunfo final, deixou-se ficar para “rebocar” Remco Evenepoel, que perdeu assim menos segundos.

Apesar dessa questão tática, o português voltou a fechar uma etapa no top 10 (neste caso em décimo), repetindo a posição na véspera e subindo mais algumas posições na geral. E com outra curiosidade: somando as 21 etapas de 2020 com as nove da presente edição, o corredor da Deceuninck Quick-Step terminou quase metade (14) entre os dez primeiros da etapa, mostrando bem a capacidade quando leva apenas dois anos no World Tour.

