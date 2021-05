A Madeira tem seis doentes recuperados e oito novos casos de Covid-19, dois dos quais são importados, da Bélgica e da Região de Lisboa e Vale do Tejo, e os restantes de transmissão local, indicou a Direção Regional de Saúde (DRS).

Desde 16 de março de 2020, a Madeira regista um acumulado de 9.254 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, 8.931 doentes recuperados, 71 óbitos associados à doença, 252 situações ativas e 233 em investigação.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a DRS indica que cinco pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (quatro em Unidades Polivalentes e uma na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19); 17 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Nos dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), a Região Autónoma da Madeira registou 37 novos casos, contabilizando 9.493 infeções e 68 mortes devido à Covid-19 desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.