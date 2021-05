Em atualização

As hostilidades não param de parte a parte entre Hamas e Israel e, só nos ataques deste domingo, durante a madrugada, terão morrido 26 pessoas em Gaza, com várias outras a ficarem feridas, segundo o ministro da saúde palestiniano, do Hamas, citado pela BBC. O número de mortes desde o início do conflito, há uma semana, aumenta para 174, segundo a televisão britânica. Por outro lado, o grupo palestiniano continuou a atacar cidades do sul de Israel, para já, sem registo de vítimas. A escalada do conflito levou já o Conselho de Segurança da ONU a marcar uma reunião de emergência para as 14 horas deste domingo.

Esta manhã, em Gaza, procuravam-se palestinianos por entre os destroços de edifícios atingidos. Uma das vítimas foi Ayman Abu al-Ouf, um médico do hospital al-Shifa. O exército israelita terá ainda atingido a casa do chefe político e militar do Hamas em Gaza, Yehiya Sinwar, na cidade de Khan Yunis.

Do outro lado, o Hamas não para também de atirar rockets para cidades do sul de Israel, nomeadamente Ashdod e Beersheba. Durante a noite, ouviram-se ainda as sirenes israelitas nas cidades de Tel Aviv, Rishon Lezion e Givatayim. Citando o exército israelita, a BBC dá conta de cerca de 130 mísseis disparados só durante a noite deste sábado e ainda mais na manhã deste domingo. Os ferimentos registados pelas autoridades israelitas estão relacionados com a tentativa de entrar em abrigos anti-bomba, de acordo com a televisão britânica.

Num vídeo colocado no Twitter por um jornalista israelita, é possível verificar o sistema de defesa antiaéreo israelita, Iron Dome, a intercetar rockets palestinianos.

Face à escalada do conflito, o Conselho de Segurança das Unidas já marcou para este domingo, às 14h (hora de Lisboa), uma reunião de emergência. Além de EUA, Rússia, França, Reino Unido e China (membros permanentes, que têm direito de veto), há ainda 10 membros não permanentes neste órgão, com mandatos de dois anos, que participam nesta discussão — Índia, México, Noruega, Irlanda, Estónia, Níger, Quénia, Tunísia, Vietname e São Vicente e Granadinas (país das Caraíbas).

Também na UE, este sábado, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, convocou para terça-feira uma reunião de emergência dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 para discutir escalada da violência entre Israel e palestinianos.

“Tendo em conta a escalada em curso entre Israel e Palestina e o número inaceitável de vítimas civis, convoquei uma vídeoconferência extraordinária dos Ministros das Relações Exteriores da UE para terça-feira”, disse Borrel no Twitter. “Vamos coordenar e discutir a melhor forma de a UE contribuir para acabar com a violência atual”.

AP e Al-Jazeera têm nova casa temporária em Gaza

Os jornalistas da agência norte-americana Associated Press e da televisão árabe Al-Jazeera em Gaza, que foram obrigados a fugir das redações para não serem atingidos por um míssil de Israel, estão agora temporariamente na redação da agência France Press.

A Torre Jala desabou por completo este sábado, depois de mais um bombardeamento das forças israelitas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanhyahu, reagiu dizendo que o edifício tinha “alvos terroristas” e o exército israelita acrescentaria que o Hamas usava o edifício para serviços de inteligência e para fazer armas — acusações negadas pelo proprietário do edifício. Também a Associated Press, que estava naquele edifício há 15 anos, exigiu ao governo israelita que mostre as provas das acusações que fez.

Momentos antes do ataque, segundo a agência Reuters, o edifício tinha sido evacuado, depois de o proprietário, Jawwad Mahdi, ter recebido um alerta de um oficial dos serviços secretos de Israel, que deu uma hora de pré-aviso antes de iniciar o ataque ao edifício. O proprietário diz ter pedido mais 10 minutos para que os jornalistas pudessem salvar equipamento, mas este apelo terá sido negado.

Numa declaração televisiva aos israelitas, este sábado à noite, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a operação “ainda não acabou e vai continuar enquanto for necessário”.