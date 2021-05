Morreu o economista e investigador Pedro Lains este domingo à tarde vítima de cancro, tinha 62 anos. A informação foi avançada pelo politólogo António Costa Pinto que o recorda como “um excelente académico, com presença internacional marcante na história económica”. “Era um grande académico mesmo em termos internacionais”, anota Costa Pinto. em declarações ao Observador.

O investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa era também professor convidado da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica, e membro do Instituto Laureano Figuerola da Universidad Carlos III de Madrid, segundo o currículo disponibilizado na página do ICS-UL. Era licenciado e agregado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado em História pelo Instituto Universitário Europeu.

A sua principal área de investigação a História Económica dos séculos XIX e XX e foi co-autor da “História Económica e Portugal, 1143-2010”, com Leonor Freire Costa e Susana Münch Miranda. A sua mais recente publicação foi a “História da Caixa Geral de Depósitos, 1876-2010” Dentro desta área, o ICS destaca a sua preocupação “com o estudo do crescimento económico no longo prazo de Portugal e dos países periféricos da Europa; com o estudo da integração europeia; e com os problemas actuais da economia portuguesa”. Estava neste momento a terminar uma “História da economia ibérica” para a conceituada Cambridge University Press, que já tinha editado o seu livro “The Rise of Public Finances in Nineteenth Century Europe” em co-autoria com José Luís Cardoso.