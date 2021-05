Quatro pessoas foram este domingo socorridas na praia de Odeceixe, em Aljezur, com uma delas a ser transportada de helicóptero para um hospital, depois de terem sido arrastadas para o mar pela forte corrente, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

As vítimas foram “arrastadas pela corrente, ficando em dificuldades na água”, e foram retiradas da água por surfistas que se encontravam na praia e prestaram os primeiros socorros, precisou a mesma fonte num comunicado.

Depois de recebido o alerta, cerca das 13:00, dando conta de que uma das pessoas em dificuldades “estaria em situação de pré-afogamento”, deslocaram-se para o local o piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, a Estação Salva-vidas de Sagres, duas viaturas do projeto “Seawatch”, uma do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e os Bombeiros Voluntários de Aljezur, mas à chegada as vítimas já tinham sido resgatadas.

“Constatou-se que as quatro vítimas já se encontravam em terra, após terem sido retiradas da água com o apoio de surfistas que se encontravam na zona, tendo sido prestada assistência no local às vítimas. Uma das vítimas foi depois transportada por um helicóptero do INEM para uma unidade hospitalar, em situação estável”, precisou a AMN.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Autoridade Marítima esclareceu que as vítimas, três de nacionalidade estrangeira e uma portuguesa, tinham todas cerca de 30 anos e “encontravam-se dentro de água quando, alegadamente, entraram num agueiro e foram arrastados pela corrente”.

As autoridades advertem que os agueiros provocam correntes fortes que podem arrastar as pessoas e impedi-las de regressar para terra, ao serem incapazes de nadar contra a corrente, apelando à prudência dos banhistas, sobretudo em praias não vigiadas e antes do início oficial da época balnear, previsto para o início de junho.