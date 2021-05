O River Plate tem 15 jogadores infetados com o novo coronavírus, incluindo os seus quatro guarda-redes, anunciou o clube argentino, que este domingo defronta o seu ‘arquirrival’ Boca Juniors nos quartos de final da Taça da Liga argentina de futebol. O departamento médico do River revelou, no sábado, uma lista de 10 jogadores infetados e esta madrugada acrescentou outros cinco nomes, entre os que se contam sete habituais titulares, além de quatro guarda-redes.

Marcelo Gallardo convocou de urgência Leornardo Díaz, de 21 anos, o suplente da segunda equipa, uma vez que Franco Armani, o habitual titular na baliza, e os seus suplentes Enrique Bologna, German Lux e Franco Petroli estão todos com covid-19.

Na sexta-feira, um rastreio de rotina efetuado pela Federação argentina revelou o positivo do treinador de guarda-redes, Alberto Montes, que foi imediatamente colocado em isolamento.

No entanto, horas mais tardes, os guarda-redes começaram a sentir sintomas compatíveis com a covid-19, com toda a equipa a ser novamente testada. O ‘Superclássico’ desta noite entre River e Boca será o terceiro esta temporada entre os dois grandes rivais do futebol argentino.