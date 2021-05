A task force que coordena o programa de vacinação contra a Covid-19 prevê que este fim de semana venham a ser vacinadas 200 mil pessoas, segundo informação fornecida este domingo à agência Lusa.

De acordo com dados provisórios, neste fim de semana foram, até às 18h00, administradas cerca de 191 mil vacinas, estimando-se que se possam alcançar as 200 mil inoculações” até ao final do dia, adiantou a estrutura liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.