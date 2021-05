Há cada vez mais larápios interessados em roubar os catalisadores de veículos, tenham eles motores a gasolina ou a gasóleo. O interesse dos ladrões em dispositivos para tratamento de gases de escape, catalisadores ou filtros de partículas, sempre existiu, inicialmente com a finalidade de os revender ao mercado de usados, uma vez que são equipamentos tradicionalmente caros e o cada vez mais apertado controlo de emissões nocivas, na maioria dos países da União Europeia, obriga a que mesmo os veículos mais antigos tenham os seus a funcionar devidamente.

Esta é a realidade noutros países, como o Reino Unido, mas não em Portugal, uma vez que as inspecções periódicas não controlam de forma eficaz a presença ou o funcionamento destes sistemas de purificação de gases de escape. Mas nada disso preocupa os amigos do alheio, que só no mercado britânico fizeram disparar em 44% o número de roubos de catalisadores em 2020.

Hoje, o roubo de catalisadores tem sobretudo a ver com o reaproveitamento dos metais utilizados na sua produção. Esta situação é mais fácil de compreender se tivermos em conta que um deles é 15 vezes mais valioso do que o ouro.

Para combater este problema e, sobretudo, para facilitar o trabalho da polícia em identificar e deter os ladrões, a Toyota investiu cerca de um milhão de libras na marcação dos catalisadores dos Toyota e Lexus híbridos mais antigos, recorrendo a kits da empresa Smartwater, aprovada e reconhecida pelas forças da autoridade. O sistema deixa marcas invisíveis nos catalisadores, o que permite à polícia detectá-los, segui-los e associá-los a um roubo específico.

Segundo o responsável pelas relações com os clientes da Toyota Inglaterra, Rob Giles, todos os donos de modelos híbridos da Toyota e da Lexus, que são os principais alvos dos ladrões, por esforçarem menos os seus sistemas de tratamentos de gases de escape, podem pedir para marcar os catalisadores dos seus veículos no concessionário mais próximo.

O objectivo dos ladrões é ter acesso aos catalisadores para os vender a quem consiga recuperar os metais preciosos utilizados no seu revestimento, a maioria mais valiosa do que o ouro, metal que é transaccionado hoje a 48,8€ por grama, cerca de 59,2 dólares. O ródio é um dos melhores exemplos, tendo hoje uma cotação de 900,2 dólares o grama, aproximadamente 741,1€.

A platina é outro dos metais preciosos pretendidos pelos larápios, com um preço de mercado de 39,78 dólares/grama, cerca de 32,7€. O terceiro metal perseguido pelos amigos do alheio é o paládio, igualmente utilizado no revestimento interior dos catalisadores, sendo proposto hoje a 94,07$/g, cerca de 77,45€/g.