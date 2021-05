O deputado e presidente da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, é o candidato do PS à presidência do município nas próximas eleições autárquicas, para dar continuidade ao projeto do atual executivo.

Licenciado em direito, Fernando Paulo Ferreira, de 48 anos, foi vereador da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, entre 2006 e 2017, tendo ocupado entre 2013 e 2017 o cargo de vice-presidente.

Atualmente, desempenha os cargos de deputado na Assembleia da República e de presidente da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, para a qual foi eleito pelo PS nas eleições autárquicas de 2017. Esta segunda-feira, em declarações à agência Lusa, Fernando Paulo Ferreira explicou que a principal motivação para concorrer à presidência do município é “dar continuidade” ao trabalho do atual executivo.

“Estou a candidatar-me para dar continuidade ao projeto do partido socialista para Vila Franca de Xira, adaptando-o aos novos contextos e necessidades desta próxima década”, apontou o candidato.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Fernando Paulo Ferreira sublinhou que “nesta fase é necessário recuperar e desenvolver o país” e que “Vila Franca de Xira tem de estar no centro dessa recuperação e desenvolvimento“. “Queremos atualizar e adaptar o atual projeto às exigências dos novos tempos e ao contexto económico que vai sair desta crise pandémica”, indicou.

Nesse sentido, o candidato socialista aponta como principais prioridades a atração de maior investimento, a fixação de jovens e de população mais qualificada, a dinamização do comércio local, a reabilitação dos centros históricos, a “multiplicação” de espaços públicos, a modernização dos serviços municipais e o combate às alterações climáticas. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira é presidida pelo PS desde 1997.

O atual executivo, presidido por Alberto Mesquita, é composto por cinco eleitos do PS (incluindo o presidente), um da coligação “Mais” (PSD/MPT/PPM), quatro da CDU e um do BE.

No concelho de Vila Franca de Xira já foi também anunciada a candidatura de David Pato Ferreira pelo PSD. No município de Vila Franca de Xira, situado na Área Metropolitana de Lisboa, residem cerca de 136 mil pessoas. As autárquicas deste ano ainda não têm data marcada, mas, segundo a lei, ocorrem entre setembro e outubro.