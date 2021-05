A Primeira Liga 2020/21 vai terminar na próxima quarta-feira, dia 19 de maio, com o Sporting-Marítimo no Estádio José Alvalade. O calendário revelado pela Liga Portugal revela então que a receção dos leões, já campeões nacionais, aos madeirenses, será a última partida do Campeonato, cuja última jornada será disputada entre terça e quarta-feira.

A 34.ª e última jornada da Liga arranca então esta terça-feira, dia 18, com a partida entre o Tondela e o P. Ferreira: onde já nada se decide, já que os beirões têm a manutenção assegurada e os pacenses já sabem que vão à terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. Para quarta-feira, estão marcados os restantes oito jogos da derradeira ronda do Campeonato — incluindo o FC Porto-Belenenses SAD, o V. Guimarães-Benfica e o Sporting-Marítimo.

Por discutir, nesta última jornada, está ainda a última vaga de acesso à Liga Europa. V. Guimarães e Santa Clara partem com os mesmos pontos para o jogo decisivo, sendo que os vimaranenses recebem o Benfica e os açorianos jogam em casa com o Farense. Com o Nacional já despromovido à Segunda Liga, resta também saber qual é a outra equipa que também desce — lugar de onde parte, precisamente, o Farense — e o clube que será obrigado a disputar o playoff de manutenção com o terceiro classificado do segundo escalão. Atualmente, é o Rio Ave quem ocupa essa posição, com menos dois pontos do que o Boavista e menos três do que o Portimonense.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De recordar que, até à manhã desta segunda-feira, estava previsto que esta última jornada ficasse marcada pelo regresso dos adeptos aos estádios: 10% da lotação, com a obrigatoriedade de um teste negativo à Covid-19 e apoiantes apenas da equipa visitada. Contudo, em comunicado, a Liga Portugal anunciou ter recuado na decisão por não estarem reunidas todas as “condições de equidade”.

Assim, é este o calendário da 34.ª e última jornada da Primeira Liga:

Terça-feira, 18 de maio

Tondela-P. Ferreira (20h15)

Quarta-feira, 19 de maio