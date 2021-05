De acordo com a imprensa italiana, Cristiano Ronaldo adquiriu um novo superdesportivo para enriquecer a sua colecção de automóveis. Desta feita, o craque português visitou a fábrica da Ferrari em Maranello, acompanhado do presidente da Juventus, Andrea Agnelli, e do chairman da Stellantis e CEO da Ferrari, John Elkann, e encomendou um Ferrari Monza, roadster que está disponível em duas versões, SP1 ou SP2, consoante o número de lugares que oferece. Zlatan Ibrahimovic, por exemplo, optou por um SP2.

Apesar de custar à volta 1,6 milhões de euros, antes de opcionais, adquirir um Monza é um privilégio a que só se acede depois de passar pelo crivo da Ferrari. Isto porque a marca do Cavallino Rampante anunciou que só produzirá 499 unidades e, como tal, reserva-se o direito de seleccionar os clientes que as podem adquirir. O avançado português tem uma relação já “antiga” com a marca, pois no passado teve um 599 GTB, que acabou destruído num acidente em 2009, num túnel em Manchester. De momento, ao lado dos seus Bugatti, Lamborghini, entre Mercedes-Benz e Porsche, o craque tem também um Ferrari 812tdF.

Segundo o site Calcio Mercato, esta visita de CR7 a Maranello estava há muito planeada, daí que o programa tivesse incluído algumas fotos ao lado do espanhol Carlos Sainz Jr. e do monegasco Charles Leclerc, os pilotos que defendem as cores da scuderia italiana na Fórmula 1.

Desconhece-se que versão terá sido encomendada por Cristiano Ronaldo, sendo praticamente certo que o jogador deverá querer personalizar o seu Monza. De qualquer das formas, o português vai enriquecer a sua garagem com um modelo de linhas tão atraentes que é impossível passar despercebido, até porque neste exuberante descapotável nem sequer é possível ter capota em lona. Circulando de cabelos ao vento, o roncar do V12 atmosférico com 6,5 litros de capacidade e 820 cv ficará, garantidamente no ouvido como uma melodia – daquelas que embalam depressa: 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e 300 km/h de velocidade máxima.