A Disneylândia Paris vai finalmente reabrir as suas portas. A 17 de junho, os espaços Parque Disneyland, Parque Walt Disney Studios, Vila Disney e Newport Bay Club Disney vão voltar a receber público. Na rede social Instagram, o parque de diversões em França anunciou nesta segunda-feira “Notícias mágicas”, onde também comunica a aguardada inauguração do hotel New York Disney — A Arte de Marvel, de quatro estrelas, a 21 de junho.

Uma das maiores atrações francesas, senão a maior, estava fechada desde 30 de outubro de 2020 devido às restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19.

No site oficial, o parque temático localizado em Marne-la-Vallée explica que as medidas de segurança vão estar reforçadas, nomeadamente o limite de entradas nos parques, de forma a respeitar o distanciamento físico. É ainda obrigatório o uso de máscara para maiores de 6 anos. O resort revela também novos Points Selfies, uma experiência Cars Road Trip e ainda uma oferta de catering da Disneylicious.