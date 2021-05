“The Me You Can’t See” (o que não vês de mim), a série documental da Apple TV+ que junta o príncipe Harry e Oprah Winfrey tem estreia marcada para a próxima sexta-feira, dia 21 de maio, nesta plataforma de streaming. A saúde mental e o bem-estar emocional são os temas centrais desta coprodução do duque com a estrela da televisão norte-americana, que no início de março conduziu a polémica entrevista dos Sussex.

“Um pouco por todo o mundo, as pessoas estão a sofrer — mental, psicológica ou emocionalmente”. A frase de Winfrey marca o início do trailer oficial, lançado esta segunda-feira. Frente a frente, a apresentadora e o príncipe falam abertamente sobre um dos grandes males do século XXI, numa série que conta com a realização de Asif Kapadia, vencedor de um Óscar pelo documentário “Amy”, em 2016.

A saúde mental é discutida nas vozes dos diferentes intervenientes. Personalidades como Lady Gaga, Glenn Close e a estrela da NBA DeMar DeRozan, partilham as suas próprias experiências — lado a lado com os testemunhos de cidadãos anónimos –, bem como os próprios interlocutores, Oprah e Harry, que abordam o tema na primeira pessoa.

Também Meghan e Archie, o filho do casal Sussex, são vistos de relance durante o trailer da série. “Tomar a decisão de procurar ajuda não é um sinal de fraqueza. Hoje, mais do que nunca, é um sinal de força”, afirma o príncipe no mesmo trailer agora divulgado.

Em “The Me You Can’t See”, os dois produtores trabalharam ainda com uma extensa lista de especialistas acreditados (14, no total), consultores aos quais se juntaram organizações de todo o mundo, de forma a que a série documental refletisse diferentes vias de tratamento para problemas de saúde mental. O estigma em torno deste tipo de problemas é igualmente abordado através das experiências de pessoas de diferentes culturas, géneros, idades e condições económicas.