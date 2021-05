O presidente da câmara (mayor) de Londres, Sadiq Khan, disse esta segunda-feira à imprensa britânica que já foram detetados cerca de 400 casos da variante indiana da Covid-19 em Londres — num dia em que o turismo britânico regressa em força a Portugal.

“Há cerca de 400 pessoas em Londres que tiveram um teste positivo para esta variante em particular”, confirmou Khan à BBC, numa manhã em que se multiplicou em entrevistas em vários meios de comunicação para explicar o modo como a pandemia está a ser combatida na capital britânica.

Segundo Sadiq Khan, “há cinco boroughs [o equivalente às freguesias] em particular onde há um grande número destes casos”. O autarca pede ao governo britânico que acelere a vacinação naquelas áreas da capital, incluindo aos jovens londrinos, uma vez que esse esforço poderá contribuir para mitigar a disseminação da variante indiana no país.

Mayor of London @SadiqKhan tells @amolrajan he is calling on the government to offer the Covid vaccine to younger people living in boroughs where there are high cases of the Indian variant. #R4Today pic.twitter.com/KqsIEIy13R

