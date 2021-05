O músico brasileiro MC Kevin morreu este domingo, aos 23 anos, após cair de uma varanda, no 11º andar de um hotel no Rio de Janeiro, no Brasil, segundo avançam os meios de comunicação social brasileiros.

O alerta foi dado às autoridades por volta das 18h13 locais (22h13 em Portugal). O jovem cantor foi assistido no local, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. e chegou a ser levado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

MC Kevin, conhecido por alguns êxitos como “Cavalo de Troia”, “Doutora” e “Terapia”, chegou a cantar em Portugal, na feira de Março, em Aveiro, e tinha lançado o seu último single na passada terça-feira (11 de maio).

A morte do artista já motivou algumas reações nas redes sociais, como a do futebolista e craque do Paris Saint-Germain Neymar Jr. que se mostrou chocado e agradeceu por todo o carinho que o músico demonstrou por ele.

Também a mulher de Kevin, a advogada Deolane Bezerra, com quem o músico se tinha casado no final de abril, se manifestou numa story no Instagram referindo-se ao cantor como “o homem que mais a amou e admirou”.