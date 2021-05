Um homem e uma mulher, ambos angolanos, que tentaram embarcar com cerca de 11 quilos de cocaína para a Namíbia foram detidos no Aeroporto Internacional de São Paulo, informou esta segunda-feira a Polícia Federal do Brasil.

Num comunicado, as autoridades frisaram que o casal foi abordado no domingo antes do embarque por agentes que os conduziram para revista das bagagens e busca pessoal.

Com o homem, os polícias encontraram mais de cinco quilos de cocaína em pequenos pacotes atados ao corpo e, da mesma forma, com a mulher foram encontrados outros seis quilos da mesma droga, lê-se na nota.

Os angolanos informaram que tinham como destino final a Namíbia, onde receberiam o pagamento pelo transporte da droga em moeda estrangeira. Noutra ação, realizada pelos polícias no mesmo aeroporto, foram encontrados mais de dois quilos de cocaína ocultos dentro de relógios de parede de uma passageira brasileira, de 26 anos, que pretendia viajar para o Senegal.

Segundo as autoridades, todos os detidos com drogas no aeroporto de São Paulo receberam voz de prisão e serão apresentados à Justiça Federal onde responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.