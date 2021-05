O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, encontrou-se esta segunda-feira com a administração da petrolífera Total, que recentemente suspendeu um investimento de 20 mil milhões de euros no país devido à insegurança na província de Cabo Delgado.

Segundo fonte diplomática, o encontro aconteceu esta manhã e foi o primeiro de uma série de reuniões que Nyusi terá esta segunda-feira na capital francesa, estando previstos encontros também com outros gigantes como Air France ou o banco Société Generale, que tem uma operação em Moçambique.

O Presidente moçambicano está na capital francesa com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Verónica Macamo, e o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane.

A comitiva moçambicana participa na terça-feira na Cimeira sobre o Financiamento das Economias Africanas onde, entre outras temáticas, se vai discutir o financiamento da dívida africana e o futuro do setor privado no continente.

Filipe Nyusi vai encontrar-se bilateralmente com Emmanuel Mácron (Presidente francês), António Costa (primeiro-ministro português) e Charles Michel (presidente do Conselho Europeu). O líder moçambicano vai ainda encontrar-se com outros homólogos africanos, já que mais de 15 chefes de Estado e Governo marcam presença física em Paris.

Na agenda bilateral do encontro entre Emmanuel Macron e Filipe Nyusi estão os ataques de grupos armados na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, e os planos de coordenação entre os países vizinhos para fazer face ao terrorismo naquela região, assim como as diversas ofertas de ajuda por parte de Portugal, Estados Unidos e França, segundo fonte do Eliseu.