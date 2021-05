Astigmatismo, miopia, fadiga visual, presbiopia. Até há pouco tempo os problemas de visão eram uma das razões mais comuns para uma pessoa usar óculos. Agora, há outra: a moda. Longe vão os tempos em que usar óculos era motivo de constrangimento. Atualmente, as pessoas usam-nos com orgulho — às vezes mesmo não precisando por motivos de saúde —, tendo estes vindo a tornar-se num acessório de moda que completa os mais diversos tipos de looks, à semelhança dos brincos, anéis ou até malas. E atualmente o que não falta é opções, desde óculos pretos, vermelhos, às bolinhas, olho de gato, redondos, de massa, de metal e muito mais. Difícil, mesmo, é escolher. Facilita se conhecer o formato do seu rosto, claro.

Os óculos certos para cada tipo de rosto

O ponto de partida é escolher um modelo que assente bem sobre o seu rosto, para que se sinta totalmente confortável, como se não os estivesse a usar. Depois há que saber os traços gerais que definem a sua cara, para escolher os óculos que melhor lhe vão assentar, respondendo à questão “qual é o formato do meu rosto?”. Se nunca perdeu tempo para pensar nisto, está na altura de fazê-lo. Assim, da próxima vez que visitar uma loja — seja física ou online —para comprar os seus óculos, já saberá exatamente o que procurar e o que resulta ou não no formato do seu rosto. É claro que, independentemente de todas as “regras”, é livre de escolher o tipo de armações que quiser, mas quem é que não gosta de evidenciar os seus pontos fortes? Por isso, deixamos-lhe já aqui uma dica útil: na escolha dos óculos certos, os opostos atraem-se. Fique, então, a conhecer os seis formatos de rosto mais comuns e os óculos ideais para cada um — das formas às cores.

> Rosto em formato de coração

Os rostos em formato de coração são mais largos na zona das sobrancelhas e vão afinando até à zona do queixo. As maçãs do rosto são altas, e este tanto pode ser mais arredondado como alongado. Se é este o seu tipo de rosto, temos uma boa notícia para lhe dar: habitualmente, é considerado o formato mais versátil.

– Óculos que lhe vão ficar bem: Idealmente, deve escolher óculos de tamanho médio, que não cheguem à zona da bochecha, de modo a equilibrar as suas feições. Uma boa aposta também poderá ser os óculos mais pontiagudos nas extremidades superiores, que se projetem além da largura da testa, e com a base mais arredondada. Para quem tem o queixo mais pontiagudo, uns óculos de forma oval podem ajudar a chamar a atenção para a zona dos olhos, disfarçando a zona inferior do rosto. Se quiser uma opção mais discreta, pode escolher umas armações de cor clara ou até mesmo transparentes.

> Rosto quadrado

Nestas pessoas, a largura do rosto é muito proporcional, tendo sensivelmente o mesmo tamanho que a altura, com um comprimento semelhante tanto na zona da testa como na zona do maxilar. Além disso, costumam ser mais angulares.

– Óculos que lhe vão ficar bem: Neste caso, as melhores opções são as armações redondas ou ovais, com pontes altas — que chamam a atenção para a zona do olhar —, em contraste com o formato quadrado do rosto, suavizando-o. Quanto ao tamanho, aposte nos óculos médios a grandes. Evite armações com um ar muito pesado, preferindo as que têm linhas mais suaves e finas. Os óculos coloridos podem ser seus aliados, pois roubam o protagonismo aos ângulos mais marcados deste tipo de rosto.

> Rosto oval

Este tipo de rosto é considerado o mais universal e fácil de identificar, pois é mais longo do que largo e não tem ângulos muito evidentes. O queixo costuma ser arredondado, o maxilar em forma de “U” e a testa tende a ser mais estreita.

– Óculos que lhe vão ficar bem: Na verdade, quase todos. Se gosta de armações mais “fora da caixa”, com este tipo de rosto, pode dar-se ao luxo de arriscar no que toca a formas, cores e tamanhos. Contudo, claro que há dicas que pode ter em consideração na hora de escolher: por exemplo, preferir óculos com formato quadrado ou retangular, não muito largos, para dar destaque à zona das maçãs do rosto.

> Rosto retangular

É muitas vezes confundido com os rostos mais ovais, contudo, tem algumas diferenças. É ligeiramente mais longo e estreito, com uma linha do maxilar mais fina.

– Óculos que lhe vão ficar bem: A chave para o sucesso está no contraste. Prefira óculos com cores vibrantes e lentes mais largas (mas não horizontalmente) para um maior equilíbrio. Contudo, este formato de rosto tira algum partido das suas semelhanças com o rosto oval: quase todas as armações lhe ficam bem.

> Rosto redondo

Nos rostos redondos, a largura da testa tende a ser igual à do maxilar. Com curvas suaves, a zona das bochechas costuma ser mais cheia e o queixo redondo.

– Óculos que lhe vão ficar bem: Aposte nos óculos mais angulares/geométricos — como os quadrados ou retangulares — e estreitos para alongar o rosto e dar-lhe mais estrutura. As armações com aros em formato de “D” ou de olho de gato podem ser boas escolhas. Evite as armações redondas, pois podem enfatizar o formato redondo do rosto.

> Rosto em formato diamante

As maçãs do rosto proeminentes são uma das principais características deste tipo de rosto. As zonas da testa e do queixo, por outro lado, são mais estreitas.

– Óculos que lhe vão ficar bem: Dê preferência a óculos de formato oval ou borboleta para dar destaque às maçãs do rosto e promover uma maior harmonia. As armações arredondadas são uma das escolhas vencedoras, contrastando com os ângulos mais marcados deste tipo de rosto e suavizando-os. As cores fortes são recomendadas!

Um par de óculos, inúmeros resultados

A moda é uma forma de expressão. Quanto a isso não há dúvidas. Mas se os óculos têm vindo a tornar-se cada vez mais um acessório de moda, então, também é possível passar mensagens através deles, seja porque quer transmitir um ar mais profissional e sério, porque quer que o tipo de armação reflita o seu estilo de vida descontraído ou minimalista, ou até que encaixe na sua personalidade excêntrica e irreverente. É claro que também pode querer transmitir diferentes mensagens em diferentes ocasiões. Além disso, a necessidade de usar diferentes tipos de óculos nem sempre parte de questões relacionadas com a moda. Pode ter que ver com precisar de um tipo de óculos mais apropriado para conduzir à noite ou para trabalhar ao computador. Mas isso não significa que tenha de ter em casa uma gaveta cheia de óculos. O segredo está nos óculos MAGIC, de Afflelou. Mudar sem trocar, é MAGIC.

Os clips solares estão disponíveis em várias cores e formatos, consoante o seu gosto. Descubra-os, clicando na legenda. 5 fotos

Com apenas um par de óculos, pode ir variando com diferentes Magic Clips frontais, muito fáceis de colocar e retirar, permitem mudar o estilo da lente em segundos. Estes óculos MAGIC são muito versáteis, mais prático é impossível. A gama de modelos é vasta e encontra este tipo de óculo quer em modelos infantis, adolescentes ou adulto, todos eles leves e confortáveis. Se é para usar todos os dias, é mesmo importante que nos sintamos bem, não é?

Óculos para todas as ocasiões

Para as muitas pessoas que têm de usar óculos diariamente, ter de optar sempre pelos mesmos, todos os dias, pode tornar-se aborrecido. Com estes óculos MAGIC, tem diferentes clips para que possa mudar e combinar com o seu outfit do dia.

Imagine como poderia ser o seu dia a dia com este tipo de óculos. Sai de casa de manhã com os seus óculos de vista, entra no carro e CLIP, coloca o clip de sol para proteger os olhos da luminosidade do dia. Chega ao trabalho liga o computador e CLIP, um clip com filtro blueblock para proteger dos efeitos da luz azul dos ecrãs, ecrãs LED, tablets e smartphones. Vai almoçar e prefere o CLIP de sol espelhado, para dar mais estilo e esconder o seu olhar. Os clips solares estão disponíveis em várias cores e formatos, consoante o seu gosto.

MAGIC, também para criança: brincar com os óculos ↓ Mostrar ↑ Esconder É impossível dissociar crianças de brincadeiras. E “brincar” com os óculos também pode ser divertido. Os óculos dos seus filhos podem ser simples óculo de vista ou serem MAGIC com 2 clips, por exemplo o solar com lente Polarizada, para reduzir os reflexos incómodos e o Blueblock para uso enquanto jogam no tablet. Conheça-os no site da marca. Experimente-os sobre o seu rosto no espelho virtual.

Ao final do dia, é hora de voltar para casa. Se vai conduzir de noite, não se esqueça de mudar para o MAGIC Clip #Condução Noturna, que devido ao seu tom amarelado, reduz o brilho na estrada provocado tanto pelos faróis dos carros, como pelos reflexos da água. Segurança acima de tudo. Com MAGIC, um par de óculos adapta-se a inúmeras ocasiões. Descubra o mundo MAGIC. Procure o modelo de óculos e os clips que mais se adequam a si. Experimente desde o seu telemóvel ou tablet no espelho virtual

Ser amigo do ambiente também é estar na moda

A moda quer-se cada vez mais sustentável. É importante comprar produto de boa qualidade para se comprar menos quantidade, assim como ter atenção aos materiais que são utilizados nos diferentes artigos que compramos. Os óculos MAGIC de Afflelou, são compatíveis com um estilo de vida eco-friendly, com armações e clip, feitos com materiais recicláveis e à base de óleo de ricínio um componente menos poluente e ´com os MAGIC terá num par de óculos toda a versatilidade de mais dois pares, tudo num clip.