Depois das fortes críticas do antigo Presidente da República e líder social-democrata, Cavaco Silva, Rui Rio vem tranquilizar as águas e remete alterações à reforma das Forças Armadas durante o debate na especialidade. Mas a aprovação do PSD está garantida: “Não podemos entrar em contradição. Esta reforma que está em cima da mesa é uma matéria que está nos programas do PSD desde o tempo de Durão Barroso”.

Rui Rui diz que os “parâmetros” previstos no programa de governo de Durão Barroso eram “mais ou menos” os mesmos que agora estão em cima da mesa, mas garante que o partido não irá “ignorar a posição tomada pelos 28 ex-chefes de Estado-Maior” que assinam uma carta a contestar reforma nas Forças Armadas, entre os quais está Ramalho Eanes.

Não vamos ignorar, são tudo pessoas que conhecem bem as Forças Armadas, altamente respeitáveis, isso tem de ser tido em conta”, apontou o líder social-democrata Rui Rio.

Segundo Rio, o debate na especialidade do diploma será importante, mas frisa que “a linha de fundo na reforma é algo pelo qual o PSD se debate e prometeu fazer sempre que apresentou programas”, entre os quais aquele com que se candidatou às legislativas de 2019. “Veremos no Parlamento o que é preciso fazer, mas não podemos entrar em contradição”, disse.

Rui Rio reagiu ainda ao artigo escrito pelo antigo presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim considerando que “há coisas em que tem razão” e que neste momento Portugal está “numa fase de degradação acentuada de governação” ainda que, notou, as sondagens mostrem uma grande aceitação do Executivo e do primeiro-ministro.

Rui Rio diz ter “respeito e consideração” pela opinião de Alberto João Jardim, mas não olha para ela como “uma crítica” e aponta como caminho o de “ajustar a posição do PSD face ao que são as circunstâncias em cada momento”: “É assim que se faz a gestão política, olhando a cada uma das circunstâncias. Vamos apontando os erros e alternativas relativamente a cada dossier em concreto”.