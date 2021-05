As estatísticas não enganam: ano após ano, as doenças cardiovasculares continuam, teimosamente, no topo das causas de morte em todo o mundo, sendo a principal ameaça, e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), responsáveis por 16% dos óbitos em todo o mundo.

Ainda assim, nos últimos anos, essa tendência tem registando um decréscimo graças a comportamentos mais conscientes e saudáveis da população em geral, especialmente no que toca à prática regular da atividade física, uma estratégia que, segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC), inserida logo na infância, ajuda a combater o sedentarismo e a obesidade, dois dos maiores inimigos da saúde do coração.

Nesse sentido, a FPC aconselha os pais “a manter as crianças em movimento”, seja pelo incentivo e exemplo. Segundo a instituição, “os estudos mostram que pais mais ativos têm filhos mais ativos”, apelando também à realização de “atividade física em família”, reforçando assim também o espírito de comunhão.

Filosofia do movimento

Tendo essa questão em consideração, a FPC, inspirada pela realização dos Jogos Olímpicos e por Lisboa ser a Capital Europeia do Desporto, assumiu como mote para o mês do coração em 2021 a importância da atividade física.

Essa questão é hoje particularmente sensível, já que a conjuntura pandémica impediu não apenas a socialização, como também a prática mais livre de exercício físico na generalidade, e em especial a realização de competições desportivas, a nível regional e nacional, dos mais jovens.

Assim, a FPC reforça a importância da atividade física para as crianças, sendo uma prática que “fortalece o coração e ajuda-as a manter um peso e uma pressão arterial saudáveis, o que vai baixar o risco de desenvolverem doenças cardiovasculares em idade mais avançada”, acrescentando como sendo benéfico começar cedo, porque “crianças ativas tornam-se mais facilmente em adultos em forma”.

É também por isso que a OMS recomenda a realização média de 60 a 90 minutos de atividade física aeróbica moderada diária para crianças e adolescentes, incluindo nessa filosofia de movimento, formas de exercício que variam entre a caminhada, corrida, jogar futebol, nadar ou andar de bicicleta.

Três em um

Outra das soluções para manter a boa forma física na infância, e cuidar do coração, é juntar algumas dessas atividades numa modalidade única, como é o caso do triatlo, um desporto que, segundo Rafael Domingos, coordenador da Escola de Triatlo do Estoril Praia powered by Credibom, e triatleta, “é muito completo e envolve a prática de natação, ciclismo e atletismo, mas até poderia referir uma quarta modalidade, que são as transições. E o que torna o triatlo tão especial é o facto de o atleta não precisar de ser excelente em todas as modalidades para ser um bom triatleta”. E acrescenta ainda que “nesta modalidade, podem existir tantas adversidades em prova que nem sempre quem chega em primeiro é o mais forte”.

Além disso, “o facto de ser uma modalidade que se pratica ao ar livre e em variadíssimos sítios, junto de outros triatletas, de diferentes idades e especialidades, torna-o mágico”, completa Rafael Domingos.

Material indispensável para praticar triatlo ↓ Mostrar ↑ Esconder "O triatlo é uma modalidade com uma logística complexa, pois é necessário material para três modalidades", lembra Rafael Domingos. No entanto, "para os principiantes jovens não é preciso mais do que uns ténis, uma bicicleta simples, óculos de natação e touca. Há uma ideia de que o triatlo é, por base, uma modalidade cara, mas isso não é verdade pois hoje existe uma enorme gama de escolha de material, que vai do barato ao muito caro. É uma questão de se fazer escolhas", explica. – Em ritmo de competição "Quando se avança na modalidade e começam a existir provas, é necessário um trisuit, um fato justo ao corpo que permite fazer as três modalidades. Depois, individualmente, para a natação, necessita-se de um fato isotérmico, óculos e touca próprios; para o ciclismo, uma bicicleta específica de estrada e capacete; e, por fim, na corrida, umas sapatilhas próprias." E quando os níveis de exigência competitiva aumentam, o triatleta e treinador aconselha a aquisição de "um fato isotérmico de melhor qualidade, mais fino e leve, para ir para a água; e no ciclismo, é útil ter sapatos de encaixe para produzir força nos pedais de forma mais eficiente, e uma bicicleta com rodas de carbono, pois torna-a mais rápida e aerodinâmica. Já para a corrida, ajuda ter ténis mais leves com atacadores elásticos para se calçar mais rápido".

Tendo em conta essas questões, o treinador da Escola de Triatlo do Estoril Praia powered by Credibom, refere que o início da prática da modalidade pode ser feito “a partir dos 6 anos”, ainda que aponte como a altura ideal “entre os 7 e os 8 anos, pois nessa fase as crianças já têm mais consciência das ações que praticam e começam a entender melhor o meio que as envolve”. Para o triatleta e treinador, “é bastante importante iniciar a prática desportiva de um jovem cedo, pois ajuda a criar uma vida mais saudável, além de promover a disciplina e ajudar a criar rotinas, torna-os mais autónomos e resilientes, características que depois se vão refletir no seu desenvolvimento e vida futura”.

Corpo e mente sã

Em termos físicos, Rafael Domingos aponta como principais benefícios físicos para as crianças ao praticar uma modalidade como o triatlo “o facto de ajudar ao desenvolvimento dos músculos, ossos e articulações, prevenindo o sedentarismo, a obesidade e doenças cardiovasculares”. Já no âmbito emocional, “o triatlo desenvolve a participação social, a autonomia, contribui para o sentimento de pertença a um grupo, aumenta a autoestima, desenvolve a noção de compromisso e sentido de responsabilidade, assim como introduz na vida dos jovens a importância do método e da organização”.

Posto isto, e caso queira iniciar os seus filhos nesta modalidade, Rafael Domingos convida todos os pais a visitar a Escola de Triatlo do Estoril Praia powered by Credibom, ainda que aconselhe: “As crianças que vierem ter connosco já devem ter algum background na natação, mas também muita vontade e motivação para se divertirem”. Para tal, “basta dirigirem-se às piscinas do Complexo Desportivo da Abóboda e fazer a inscrição. Para mais informações, sugiro que visitem Instagram @estorilpraiatriatlo ou contactem-nos através do email: triatloestorilpraia@gmail.com”.

