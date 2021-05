A manequim britânica usou, esta terça-feira, as redes sociais para anunciar que foi mãe pela primeira vez, de uma menina. Sem revelar qualquer informação sobre o processo que a fez estrear-se na maternidade, Naomi Campbell exibiu uma fotografia dos pés da bebé recém-nascida. A partilha apanhou os seguidores (e o mundo, no geral) de surpresa.

“Uma pequena e linda bênção que me escolheu para ser sua mãe”, começou por escrever a supermodelo, que completa 51 anos no próxima sábado, na legenda da imagem. “Sinto-me honrada por ter esta alma boa na minha vida, não há palavras que descrevam este laço que que agora me une a ti e que é para toda a vida. Não há amor maior”, escreveu ainda.

Sem adiantar qualquer informação sobre o método que lhe permitiu ser mãe aos 50 anos, segundo o Daily Mail, Campbell teria falado publicamente dos avanços da ciência e sobre como estes lhe poderiam permitir ser mãe quando quisesse.

Atualmente, não é conhecida qualquer relação de Naomi. Em 2018, a vida amorosa da manequim foi notícia pelo envolvimento com o rapper Skepta. Em 2019, terá tido um caso fugaz com Liam Payne (ex-One Direction), de 27 anos. Ao longos dos anos, foram outros os romances que vieram a público — Sean Combs, mais conhecido como Puff Daddy, Robert De Niro, Mike Tyson e o bilionário russo Vladislav Doronin.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quem reagiu prontamente à notícia foi a mãe da supermodelo, Valerie Morris-Campbell. “Parabéns à minha filha Naomi pelo nascimento da sua filha. Estou para lá de feliz, há muito que esperava ser avó”, escreveu ao partilhar a mesma imagem na sua conta de Instagram.

Foram muitas as figuras públicas a felicitar Campbell. “Ninguém merece mais do que tu”, escreveu a cantora Rita Ora. “Parabéns, miúda. Que bênção”, assinalou a atriz Zoe Saldaña. “Hoje é o dia? Absolutamente incrível. Vais ser uma mãe maravilhosa”, partilhou o designer Marc Jacobs. “Ver-vos às duas juntas fez o meu ano”, declarou Edward Enninful, diretor da Vogue Britânica.

Numa entrevista dada à ES Magazine em 2017, Naomi Campbell admitiu ter planos de ser mãe. “Penso muitas vezes em ter filhos. Mas neste momento, como a ciência está, acho que pode acontecer quando eu quiser”, referiu. Quanto à importância de uma figura paterna: “Quero que tenha uma figura paterna, acho que é importante. É a minha opinião hoje, aqui sentada”.