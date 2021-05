A fronteira de Tarajal, que separa o território autónomo espanhol de Ceuta do reino de Marrocos, registou novas entradas de cidadãos marroquinos “por mar” tendo o exército de Espanha mobilizado efetivos para o local.

De acordo com a agência espanhola Efe, centenas de pessoas estão concentradas no lado marroquino da linha de fronteira, no norte de África, que se estende de uma montanha até às águas do Estreito de Gibraltar.

Fontes militares disseram à Efe que a “pressão migratória” manteve-se durante toda a madrugada mas que as entradas em Ceuta estiveram reduzidas a “pequenos grupos”.

A agência France Presse noticiou entretanto que pelo menos 86 pessoas “passaram” a fronteira.

Na manhã desta terça-feira, de acordo com a Efe, pelo menos três dezenas de pessoas conseguiram aceder ao território espanhol de Ceuta “pela praia”.