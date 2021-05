Seis trabalhadores agrícolas com Covid-19 foram esta segunda-feira encaminhados para a Zona de Apoio à População (ZAP) de Tavira, que reabriu para acolhê-los devido à falta de condições para isolamento nas suas habitações, disse à Lusa a presidente da autarquia.

“Foram transferidos seis indivíduos para a ZAP, de duas habitações diferentes, e vão ficar por lá. Já foi feita a avaliação médica e, por enquanto, está tudo bem. Vamos ver como evolui agora a situação”, afirmou Ana Paula Martins, presidente daquela autarquia do distrito de Faro.

A autarca justificou a decisão tomada esta segunda-feira depois de uma visita das autoridades de saúde às duas habitações particulares onde os trabalhadores estavam alojados —, com o facto de “uma das casas ter apenas uma casa de banho e não haver quartos individuais para se fazer o isolamento dos infetados“.

Segundo Ana Paula Martins, o objetivo é, também, “garantir que [os trabalhadores] não saem” dos locais onde estão em isolamento, porque “as forças de segurança fazem rondas periódicas, mas não podem estar presentes nos locais em permanência”.

No domingo, a autarca tinha antecipado a possibilidade de a ZAP do parque de feiras e exposições de Tavira ser reaberta depois de terem sido detetados sete casos de Covid-19 entre trabalhadores agrícolas, na sexta-feira, e outros 12, no sábado.

Em declarações à Lusa, Ana Paula Martins tinha precisado que os casos que podiam ser alojados na ZAP estavam entre os sete primeiros, porque os 12 infetados detetados no sábado “vivem na exploração agrícola“, onde vão fazer o isolamento, já que foi “verificado que existem as condições” necessárias para o efeito.

A presidente da Câmara congratulou-se pelo facto de, no domingo, não terem sido registados novos casos de Covid-19 no município, com o boletim diário municipal a dar conta de 34 casos ativos, menos um do que os registados no sábado.

“A testagem está a ser feita, mas só amanhã é que devemos ter novidades“, afirmou ainda a autarca, referindo-se à testagem massiva de cerca de duas centenas de trabalhadores da exploração agrícola onde foi detetado o surto.

Ana Paula Martins (PS) disse ainda que os seis trabalhadores agrícolas “aceitaram” ser transferidos para a ZAP, sublinhando que o município vai “garantir a alimentação e a entrega de produtos” às pessoas que estão em isolamento.

No domingo, a autarca reconheceu à Lusa que “existiam algumas dúvidas relativamente a duas habitações sobre as condições para fazer o isolamento profilático“, tendo ficado acordado que haveria uma nova visita para avaliar as condições no local, tendo a delegada de saúde verificado que não era possível garantir o isolamento e decidido que era preferível transferir essas pessoas para a ZAP.