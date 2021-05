O Governo voltou a aprovar uma proposta de lei que isenta a Liga dos Campeões, marcada para 29 de maio, no Estádio do Dragão, no Porto, de pagar impostos à semelhança do que aconteceu na final da Champions League 2019/2020, noticia o Eco.

No comunicado do Conselho de Ministros, publicado esta terça-feira, “o Governo propõe a aprovação de um regime fiscal específico, consagrando a isenção” de IRS e IRC “para os rendimentos auferidos pelas entidades não residentes associadas a estas finais, designadamente às entidades organizadoras, aos clubes desportivos e respetivos jogadores, bem como às equipas técnicas participantes”, lê-se.

Caso a proposta seja aprovada pela Assembleia da República, dirigentes, técnicos e jogadores podem ficar isentos do pagamento de impostos. O objetivo desta proposta é evitar uma dupla tributação dos rendimentos recebidos, como por exemplo prémios.

O Executivo esclarece também que este regime fiscal é “em tudo idêntico ao que foi aplicado” em competições internacionais anteriores, como é o caso da “UEFA Champions League 2019/2020 Finals, bem como do Euro 2004, UEFA Champions League e UEFA Women’s Champions League em 2014, e das competições UEFA Nations League Finals 2019 e UEFA Super Cup Final 2020”.

A final da Liga dos Campeões realiza-se a dia 29 de maio, no Estádio do Dragão, no Porto, e vai colocar “frente a frente” as equipas inglesas Manchester City e Chelsea.