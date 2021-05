O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabiam, considerou esta terça-feira “histórica” a visita do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e aproveitou para convidar os empresários portugueses a investirem no país.

Nuno Nabiam falava aos jornalistas no último ato oficial que Marcelo Rebelo de Sousa realizou na Guiné-Bissau antes de seguir para o aeroporto internacional Osvaldo Vieira, de regresso a Lisboa, após dois dias de visita a Bissau. Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se com o primeiro-ministro, Nuno Nabiam, de quem disse ter ouvido explicações sobre a situação política, económica e social da Guiné-Bissau.

“Estamos muito satisfeitos com esta visita que acontece depois de mais de três décadas. É uma visita histórica para a Guiné-Bissau”, observou o primeiro-ministro guineense, esperando que sirva para “relançar as relações” do país com Portugal e com o resto do mundo.

Nuno Nabiam disse ter aproveitado a reunião com Marcelo Rebelo de Sousa para o informar que o país “anda num bom caminho“, fruto do trabalho que está a ser desenvolvido pelo governo ao nível da segurança e estabilização.

Este governo criou as condições de segurança no país para que possamos permitir que as pessoas interessadas em investir na Guiné-Bissau possam vir para o nosso país”, afirmou Nuno Nabiam.

O primeiro-ministro guineense disse ter enaltecido perante Marcelo Rebelo de Sousa os esforços do governo no sentido de manter a separação entre o poder político e judicial e ainda na criação de condições para que a economia possa funcionar durante este período da pandemia do novo coronavírus.

Nuno Nabiam enfatizou a disponibilidade transmitida por Marcelo Rebelo de Sousa em reforçar as relações de cooperação entre a Guiné-Bissau e Portugal.

O presidente português despediu-se do primeiro-ministro guineense com um apertado abraço na porta principal do palácio do governo no bairro de Brá, próximo do aeroporto para onde seguiu no meio de uma multidão de pessoas que o acenavam nas bermas da estrada, mesmo com uma reduzida iluminação naquela zona de Bissau.

O encontro com o primeiro-ministro guineense foi o último ponto do programa desta visita oficial de cerca de 24 horas à Guiné-Bissau.

No trajeto entre a Livraria Coimbra e o Palácio do governo, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a encontrar uma multidão concentrada nos dois lados da estrada para o saudar, e empoleirou-se uma vez mais na porta da viatura para acenar às pessoas.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, acompanhou o Presidente português em todos os pontos da agenda. O chefe de Estado deixou a Guiné-Bissau de regresso a Portugal num avião da Força Aérea Portuguesa perto das 21h00 locais (22h00 em Lisboa).