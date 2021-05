O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou esta terça-feira em Bissau, perante o seu homólogo guineense, Umaro Sissoco Embaló, que os políticos são protagonistas transitórios e incluiu nos objetivos de cooperação “aperfeiçoar o Estado de direito democrático“.

Os políticos são muito importantes, mas o povo é muito mais importante. Só há políticos porque o povo quer, verdadeiramente, e enquanto quiser. E nós temos de ter noção da nossa finitude”, considerou Marcelo Rebelo de Sousa, numa intervenção no Palácio da Presidência, em Bissau, onde se encontra em visita oficial.

Tendo ao seu lado o Presidente da República da Guiné-Bissau, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que muito une os respetivos países, e afirmou: “Vamos trabalhar ainda mais unidos. Vamos trabalhar ainda mais na saúde, que tanto nos preocupa ainda na pandemia, vamos trabalhar ainda mais na educação, com a criação de uma Escola Portuguesa aqui em Bissau”.

“Vamos trabalhar ainda mais na formação, na reforma administrativa, no aperfeiçoamento do Estado de direito democrático, naquilo que é tão importante no quadro da nossa vivência e deve ser cada vez mais no futuro”, acrescentou, referindo depois as infraestruturas, as águas, energias renováveis, o turismo e o mar como domínios de cooperação bilateral.

Antes destas declarações dos dois presidentes à comunicação social, sem direito a perguntas por parte dos jornalistas, Umaro Sissoco Embaló condecoro a Marcelo Rebelo de Sousa com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta condecoração nacional.

Em seguida, na sua intervenção, ao agradecer esta distinção, o chefe de Estado português salientou, uma vez mais, o caráter transitório das funções políticas: “Eu sinto dever agradecer ao povo guineense aquilo que é a condecoração das condecorações, que é uma lealdade, uma fraternidade, que, aliás, é correspondida por Portugal, e que perdura para além de nós”.

“Nós, presidentes, primeiros-ministros, parlamentares, líderes partidários, responsáveis políticos ou militares somos protagonistas temporários de uma história que nos ultrapassa. E temos de estar à altura dessa história feita cada vez mais de futuro, porque é isso que verdadeiramente conta: nós passamos, os povos ficam, aquilo que existe entre eles fica”, reforçou.

Visita de Presidente português é mais importante que a de Joe Biden, diz Embaló

O chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse que a visita de um Presidente português é mais importante que a de um europeu ou norte-americano, como Joe Biden.

“A visita de um Presidente português é mais importante que a visita de um Presidente europeu ou americano. Não é a questão de um país que me vem dar mais dinheiro, é amizade, é aproximação. É mais importante que a visita de Joe Biden [Presidente dos Estados Unidos] e digo isto de coração”, afirmou Umaro Sissoco Embalo, na declaração à comunicação social acompanhado pelo seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

“O senhor Presidente viu a expressão do povo”, salientou Umaro Sissoco Embaló, referindo-se à multidão que recebeu segunda-feira Marcelo Rebelo de Sousa, em Bissau. Na declaração, o Presidente guineense salientou que a “visita superou todas as expectativas” e que as relações entre os dois países “ficaram ainda mais próximas”. “Quero reafirmar que o povo guineense e o povo português são unidos e continuaremos a ser unidos”, frisou.

Marcelo lembra passado colonial em que Portugal atuou “muitas vezes mal”

O Presidente português lembrou em Bissau o passado colonial, considerando que Portugal atuou “nem sempre bem, muitas vezes mal”, mas foi ao longo da sua História plataforma entre culturas e civilizações.

Depois de ouvir Umaro Sissoco Embaló considerar que a sua presença na Guiné-Bissau é “mais importante do que a visita de Joe Biden”, porque não está em causa o dinheiro, mas a amizade, o Presidente português concordou.

Marcelo Rebelo de Sousa disse ao seu homólogo que “encontrará certamente outros países com mais dinheiro para investir, com mais poder económico no mundo, com mais ambições geopolíticas no universo”, mas “não encontrará muitos mais países como Portugal, capazes de fazer plataformas entre culturas, civilizações, oceanos e continentes”.

Fê-lo ao longo da sua História, nem sempre bem, muitas vezes mal. O passado colonial é um passado que nós assumimos em plenitude, também naquilo que nele não foi positivo. Mas é isto que explica esta plataforma”, acrescentou.

Segundo o chefe de Estado português, esse é o motivo pelo qual há pela primeira vez “um português secretário-geral das Nações Unidas”, António Guterres, porque conseguiu “a aproximação de pontos de vista de americanos e russos e chineses e franceses e britânicos”. “E vamos ver se duas vezes”, observou.

A Guiné-Bissau foi a primeira colónia portuguesa em África a tornar-se independente. A independência foi proclamada unilateralmente em 24 de setembro de 1973, decorrida uma década de luta armada, reconhecida de imediato pelas Nações Unidas e por Portugal um ano mais tarde, a seguir ao 25 de Abril, em 10 de setembro de 1974.

Há menos de um mês, na sessão solene comemorativa do 47.º aniversário do 25 de Abril na Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa centrou o seu discurso no passado colonial português e pediu que se olhe para a História sem temores nem complexos, procurando unir e combater intolerâncias, com a noção de que há diferentes vivências e perspetivas em relação a esse período.

Na sua intervenção, falou dos jovens portugueses que foram combater — realçando que entre eles estiveram os militares que fizeram o 25 de Abril —, mas também dos que se exilaram para não participar na guerra colonial, dos que viviam em África e voltaram e dos que ficaram, dos africanos que combateram contra as forças portuguesas, mas também dos que lutaram do lado de Portugal, das populações que sofreram com a colonização, das novas gerações emocionalmente distantes deste passado.

Esta é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa está na Guiné-Bissau como Presidente da República, 31 anos e meio depois de Mário Soares, que realizou a última visita oficial de um chefe de Estado português a este país, em 1989. A sua visita oficial começou na segunda-feira à noite e termina esta segunda-feira ao fim do dia.

Em outubro de 2020, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu no Palácio de Belém, em Lisboa, em Lisboa o seu homólogo da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, também em visita oficial.