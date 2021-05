Em atualização

Henrique Araújo e a Maria dos Prazeres Beleza eram os favoritos à sucessão de António Piçarra e acabou por vencer o primeiro. Ainda não foi desta que uma mulher foi eleita líder da cúpula do poder judicial português.

Os conselheiros preferiram eleger o ex-presidente do Tribunal da Relação do Porto como novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Tem 67 anos e daqui a três anos terá se jubilar — como aconteceu com António Piçarra esta terça-feira. Isto é, em 2024 terão de ocorrer novas eleições para a liderança do STJ.

Henrique Araújo nasceu em Arcos de Valdezes (distrito de Viana do Castelo) e iniciou a sua carreira no Tribunal Judicial de Famalicão após concluir a licenciatura em Direito na Universidade de Coimbra em 1978 e o 2.º Curso Especial do Centro de Estudos Judiciários em 1982. Passou pelas comarcas de Amares e Paredes, tendo sido promovido a juiz auxiliar da Relação do Porto em 2002 — e no ano seguinte a juiz desembargador e colocado na mesma Relação do Porto que veio a liderar em 2015. Fez ainda parte do Conselho Superior da Magistratura como vogal entre 2007 e 2010.