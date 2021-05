Um total de 35 crianças e seis adultos oriundos de diversas escolas do concelho de Beja deu esta terça-feira entrada com vómitos, durante a tarde, no Hospital José Joaquim Fernandes, naquela cidade alentejana, revelou fonte hospitalar.

“Entraram no Serviço de Urgência do hospital de Beja, até ao momento, 35 crianças e seis adultos”, todos com “sintomas de vómitos”, disse à agência Lusa fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), pelas 19h40.

Segundo a fonte da ULSBA, na qual está integrado o Hospital José Joaquim Fernandes, estas 41 pessoas são oriundas “de escolas de Beja e das freguesias de São Matias, Trigaches e Beringel”, no mesmo concelho.