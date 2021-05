Este artigo é da responsabilidade da Compal

Não é preciso procurar atrás das portas dos guarda-roupas, nem de cair na toca de um coelho ou sequer adormecer profundamente para encontrar esse portal. Ele mora nas nossas lancheiras. Se a abriu e não a encontrou, é porque falta o ingrediente secreto: um dos dez potes mágicos cheios de fruta… da Compal Essencial!

Se por um lado os pais se encontram, mais do que nunca, preocupados em criarem uma lancheira saudável, nutritiva, energética e equilibrada para os seus filhos, os mais pequenos estão mais preocupados em longas e divertidas brincadeiras com os amigos. A Compal, que sempre quis incentivar os mais novos a comerem fruta, decidiu criar estes potes mágicos para acalmar o coração dos pais ao mesmo tempo que dão elfos, trolls, sereias, fadas e até dragões para que os mais novos vivam verdadeiras aventuras na ilha encantada.

No total são dez potes colecionáveis cada um contendo 110 ml da mais fresca fruta. Convenientes e práticas, estas embalagens facilitam a ingestão de fruta em qualquer altura do dia. O melhor de tudo, é que não têm qualquer adição de açúcares! Ao olhar para a lista de ingredientes vemos que 30% é composto por polpas de banana, maçã (25%), sumos de maçã (23%), laranja (12%) e ananás (10%): à base de concentrados e ácido ascórbico (vitamina C).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta iniciativa, intitulada Criaturas Mágicas, é a quarta edição de colecionismo da marca, tem como objetivo não só colocar a Compal como parte do imaginário infantil e das brincadeiras dos mais pequenos, mas fazer tudo isto ao mesmo tempo que promove uma alimentação equilibrada.