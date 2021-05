A maioria dos portugueses considera que o Ministério Público desempenhou melhor as suas funções do que o juiz Ivo Rosa no caso Operação Marquês. De acordo com a sondagem revelada esta terça-feira pelo Correio da Manhã, realizada pela Intercampus, 72,5% dos portugueses dá uma nota mais positiva ao MP, enquanto apenas 15,5% acredita que Ivo Rosa esteve melhor. 66,4% dos inquiridos não considera normal que haja uma interpretação tão diferente entre um juiz e o MP.

No mesmo barómetro, 82,1% dos portugueses culparam a lentidão da Justiça pelo facto de casos como a Operação Marquês prescreveram com frequência e 15,5% atribuem a responsabilidade aos prazos curtos. A esmagadora maioria dos portugueses, 93,1%, concordam que o enriquecimento injustificado deve ser criminalizado, a delação premiada tem o “sim” de 68,1% dos inquiridos que já ouviram falar na matéria e 70,7% concordam que os grandes partidos não querem fazer um combate eficaz à corrupção.

Ainda assim, e apesar da opinião sobre os outros temas, 26,7% dizem acreditar na Justiça, enquanto 32,6% não acreditam e 40,6% respondem “mais ou menos”. Quase 80% diz que os ricos e poderosos dificilmente serão condenados e 87,5% pedem mais responsabilização e avaliação aos juízes.