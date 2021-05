O presidente da Câmara Municipal do Porto vai a julgamento no processo Selminho, no qual é acusado de favorecer a imobiliária da família, da qual também era sócio, em detrimento do município. Arrisca-se a perder o mandato e irá aguardar julgamento em liberdade.

Como começou o processo?

Em causa está uma procuração que Rui Moreira assinou em 2013, quando chegou ao município do Porto, indicando os representantes legais da câmara num processo judicial que opunha a empresa Selminho à autarquia, sendo uma das decisões que, para o MP, configura um eventual conflito de interesses.

Em julho de 2017, o Ministério Público mandou arquivar uma queixa da CDU contra Rui Moreira, acusando-o de prevaricação, considerando que o autarca não cometera qualquer irregularidade administrativa, mas em dezembro de 2020 o presidente da Câmara do Porto voltou a ser acusado do mesmo crime pelo MP.

No centro da disputa está um terreno na escarpa da Arrábida, vendido por um casal que o registou por usucapião à imobiliária Selminho, em 2001, e que o tribunal considerou parte dele ser propriedade municipal, na sequência de uma ação movida pela autarquia em 2017.

A Selminho tinha a intenção de construir na escapa da Arrábida, numa propriedade de 2260 metros quadrados, um terreno com vista para o rio Douro comprado ao tal casal. Em junho de 2020, porém, uma sentença do Supremo Tribunal de Justiça confirmou que parte da propriedade em causa é municipal, numa decisão já transitou em julgado.

Antes disso, em maio, o Supremo confirmou a decisão do Tribunal da Relação do Porto que, em outubro de 2019, considerou nula a escritura de venda do terreno na Arrábida feita pelo casal à Selminho. O acórdão da Relação considerou que não ficou provado que o terreno tenha sido adquirido pela família que o vendeu à Selminho, nem que alguém o pudesse reivindicar por usucapião.

No âmbito do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor desde 2006, a propriedade foi classificada como sendo não edificável, levando a imobiliária a avançar para tribunal contra a Câmara, por se ver, assim, impedida de ali construir. Em 2014, no primeiro mandato de Rui Moreira como presidente da autarquia, a Câmara fez um acordo com a Selminho, assumindo o compromisso de devolver a capacidade construtiva ao terreno no âmbito da atual revisão do PDM, ou recorrer a um tribunal arbitral para definir uma eventual indemnização à imobiliária.

Em julho de 2019, a Câmara do Porto foi alvo de buscas pela Polícia Judiciária, no âmbito do caso Selminho, tendo a Procuradoria-Geral da República confirmado à Lusa que decorreram no âmbito de um processo que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.

Que suspeitas recaem sobre Rui Moreira?

O MP concluiu que, tendo tomado posse como presidente da autarquia em outubro de 2013, Moreira determinou que o município alterasse a posição jurídica e/ou urbanística em relação ao terreno. Na tese da acusação, enquanto presidente do município, Rui Moreira agiu em seu benefício e da família, em prejuízo do município, no negócio dos terrenos da Arrábida. A acusação sustenta que o presidente, em vez de atuar com “imparcialidade” e defender o “interesse público”, atuou “deliberadamente contra a lei, obrigando o município aos interesses da Selminho, com [a] única intenção de beneficiar a empresa de que o próprio arguido, seus irmãos e sua mãe eram sócios”. Isto, num conflito judicial que opunha há vários anos a câmara à empresa imobiliária, Selminho, que pretendia construir num terreno na escarpa da Arrábida.

“A única parte que ganhou com isto foi a Selminho. A Câmara [do Porto] não ganhou nada. O Dr. Rui Moreira atuou em benefício seu e da empresa da sua família e fê-lo contra a lei”, declarou o procurador Nuno Serdoura, no debate instrutório, no passado dia 29 de abril. O magistrado do MP questionou a tese de que “advogado incompetente” — Pedro Neves de Sousa —, a quem Rui Moreira outorgou uma procuração, tenha decidido tudo sozinho, nomeadamente quanto ao acordo com a Selminho, potencialmente prejudicial para o município.

O MP lembrou que, anos antes, a Selminho podia ter pedido a reparação de danos por ter perdido capacidade construtiva dos terrenos na Arrábida. Contudo, só o fez após Rui Moreira ter assumido a liderança da Câmara do Porto, quando tomou posse em 23 de outubro de 2013.

O que pode acontecer?

A decisão instrutória, a cargo da juíza Maria Antónia Ribeiro, do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, foi conhecida esta terça-feira. Rui Moreira vai agora a julgamento pelo crime de prevaricação, em concurso aparente com um crime de abuso de poder, incorrendo ainda na perda de mandato. O crime de prevaricação é punido com uma pena de 2 a 8 anos de prisão.