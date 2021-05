Os grupos Toyota e Volkswagen dividiram entre si a liderança das vendas no mercado global, ao longo dos últimos anos. Durante anos, o primeiro lugar no ranking pertenceu aos japoneses, que só em 2015 foram batidos pelos alemães, os quais mantiveram a primazia durante cinco anos, para em 2020 voltarem a assistir ao regresso da Toyota à liderança das vendas mundiais. Mas estas tentativas de liderar o mercado, se trazem consigo melhorias à imagem do construtor, implicam sempre custos adicionais, mais difíceis de enfrentar num período de grandes investimentos devido à mobilidade eléctrica.

“Já não temos o objectivo de sermos o maior fabricante de veículos do mundo”, revelou à Automobilwoche o director-geral dos veículos de passageiros da Volkswagen, Christian Vollmer. A afirmação compreende-se, pois foi a perseguição desse objectivo que conduziu a marca ao Dieselgate, com as consequências negativas que se conhecem.

O ano passado, a Toyota recuperou o primeiro lugar das vendas à escala mundial, com 9,5 milhões de veículos face a 9,3 milhões da VW, pelo que os olhos estavam postos na performance de ambos os grupos em 2021, trimestre a trimestre. Mas, com a declaração de Vollmer, eis que ainda antes de a batalha entre os dois gigantes se radicalizar, a Volkswagen AG atira a toalha, anunciando que não vai à luta e que a liderança não lhe interessa mais. O que, na realidade, significa que teria crescentes dificuldades em justificar o esforço a realizar para voltar a ser líder do mercado.

Provavelmente por estar menos exposta ao mercado europeu, onde os eléctricos e híbridos plug-in são uma necessidade crescente, a Toyota lidou melhor com as exigências de 2020, ano em que se determinou que o valor médio de CO 2 das emissões da gama teria de estar abaixo de 95g/km para evitar multas milionárias impostas por Bruxelas. O construtor nipónico, apoiado apenas nos seus híbridos, cumpriu os limites de 2020 com facilidade. Mas em 2025 e 2030, devido às restrições crescentes, terá de apresentar mais veículos híbridos plug-in e 100% eléctricos, para continuar a escapar às penalizações europeias.