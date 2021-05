A humildade de Seferovic é o golo. E Seferovic foi humilde 22 vezes (a crónica do V. Guimarães-Benfica)

Quando, dentro de um clube, vozes diferentes surgem na comunicação social a ter uma conversa demasiado pública que deveria ser tida dentro de portas, algo não está a correr bem. E, nos últimos dias, foi exatamente isso que aconteceu ao Benfica. Apesar de um final de temporada aparentemente positivo, com o apuramento para a final da Taça de Portugal, com várias vitórias, com o resultado no dérbi contra o Sporting, a cúpula encarnada parece ainda não ter esquecido que a equipa falhou a Liga dos Campeões, falhou o título e falhou a entrada direta na mesma Liga dos Campeões. E a voz dessa cúpula, esta segunda-feira, foi o vice-presidente Jaime Antunes.

“Temos de partir para a nova época com uma atitude diferente, com mais humildade, dizendo aos sócios que estamos aqui para lugar pelos objetivos que o Benfica pretende sempre alcançar. Não há salvação para esta época. Tendo em conta o investimento que foi feito, esta época foi falhada”, atirou, acrescentando que Jorge Jesus terá de “reganhar a confiança dos adeptos e sócios” na próxima temporada e que a conquista da Taça de Portugal, a acontecer, não é suficiente para apagar as desilusões dos últimos meses.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder V. Guimarães-Benfica, 1-3 34.ª jornada da Primeira Liga Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga) V. Guimarães: Trmal, Sacko, Mumin (André Amaro, 68′), Jorge Fernandes, Sílvio (Ouattara, 76′), Pepelu, André André (André Almeida, 68′), Marcus Edwards, Rochinha (Bruno Duarte, 61′), Quaresma, Estupiñan (Lyle Foster, 76′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Jhonatan, Suliman, Hélder Sá, Wakaso Treinador: Moreno Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Lucas Veríssimo (Vertonghen, 25′), Otamendi, Morato, Nuno Tavares (Grimaldo, 74′), Gabriel, Taarabt (Pizzi, 59′), Pedrinho (Chiquinho, 59′), Darwin (Everton, 59′), Seferovic Suplentes não utilizados: Helton Leite, João Ferreira, Weigl, Gonçalo Ramos Treinador: Jorge Jesus Golos: Seferovic (48′ e 58′), Jorge Fernandes (63′), Everton (90+1′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Taarabt (43′), a Jorge Fernandes (53′)

Ora, à beira da última jornada da Primeira Liga e a poucos dias dessa final da Taça de Portugal, Jesus foi confrontado com declarações inesperadas — e, de forma previsível, não deixou de responder. “A responsabilidade de entrar na Champions é a mesma de quando cheguei ao Benfica. Acho que neste momento é mais fácil, tenho um ano de trabalho e os jogadores já me conhecem mas a responsabilidade é grande e é por isso que trabalhamos. Não preciso de que um vice-presidente do Benfica me venha alertar para esse facto porque falo todos os dias com o presidente, com o Rui Costa, com o Domingos Soares de Oliveira. É com essas pessoas que estou habituado a falar de futebol. Também tenho de falar com adeptos. Como? Ganhando. Eles sabem o que eu penso e essas pessoas é que me interessam”, disse o treinador, na habitual conferência de imprensa de antevisão da visita ao V. Guimarães, deixando ainda uma farpa mais direta a Jaime Antunes.

“Não sei onde é que ele quis chegar. Se o significado de humildade é dizer o que eu disse… As pessoas com quem tenho de comunicar sabem que sou humilde. Se as pessoas que não têm nada a ver com isto falam daquilo de que não têm de falar, essas é que não são humildes”, terminou Jesus, encerrando uma troca de ideias que mostra que os ânimos não estão serenos na Luz. Era neste contexto que o Benfica visitava esta quarta-feira o V. Guimarães, na última jornada da Primeira Liga e já com tudo decidido no topo da classificação — Sporting e FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, encarnados na terceira pré-eliminatória, Sp. Braga na fase de grupos da Liga Europa e P. Ferreira na terceira pré-eliminatória de acesso à Conference League. Assim, e enquanto conclusão de uma época em que mudaram duas vezes de treinador e não conseguiram concretizar um projeto alargado e que tinha potencial, os vimaranenses precisavam de vencer o Benfica para garantir o sexto lugar e a presença na segunda pré-eliminatória de acesso à Conference League.

⌚️5' VSC 0-0 SLB ????????Morato estreia-se a titular no Benfica, anteriormente, tinha realizado dois jogos como suplente utilizado (entrou aos 90+ minutos). ⚠️O defesa brasileiro chegou em Setembro 2019 proveniente do ????????São Paulo com 17 anos pic.twitter.com/F5RzzKwxfz — playmakerstats (@playmaker_PT) May 19, 2021

Tal como adiantou logo na antevisão, Jorge Jesus lançava Vlachodimos na baliza, deixando Helton Leite no banco, e manteve os três centrais com o jovem Morato no lugar de Vertonghen. Seferovic voltou a ser aposta, até porque ainda lutava pelo título de melhor marcador, e formava dupla com Darwin, enquanto que Grimaldo, Weigl, Pizzi e Everton eram suplentes e Nuno Tavares, Gabriel e Pedrinho eram titulares. Já Moreno, que fazia o segundo jogo ao leme do V. Guimarães depois de ter substituído Bino — e último, porque o clube já tem tudo acertado com Pepa para que o ainda treinador do P. Ferreira seja o técnico vimaranense em 2021/22 –, não contava com Bruno Varela por lesão e lançava Marcus Edwards, Quaresma, Rochinha e Estupiñan no ataque.

O jogo começou com um ritmo interessante e o V. Guimarães a mostrar, claramente, que ia à procura do golo e da vitória para garantir a presença nas competições europeias do próximo ano. Ainda assim, e apesar de a partida ter sido largamente equilibrada e discutida na zona do meio-campo durante a primeira parte, o Benfica tinha sempre outra intensidade e um esclarecimento superior quando chegava ao último terço. Pedrinho teve o primeiro remate, que Trmal encaixou (8′), Morato obrigou o guarda-redes vimaranense a outra intervenção depois de um cabeceamento na sequência de um canto (10′), Seferovic teve uma enorme oportunidade depois de um erro do guardião mas viu Mumin evitar o golo (11′) e Pedrinho, novamente, voltou a atirar de fora de área para uma defesa fácil (15′).

Do outro lado, apesar de a equipa de Moreno não ter grandes dificuldades para chegar aos últimos 30 metros do meio-campo adversário, os elementos ofensivos do V. Guimarães não estavam a conseguir surpreender a defesa encarnada. Marcus Edwards teve o primeiro momento mais perigoso, com um remate que Vlachodimos encaixou depois de o inglês fazer um movimento da direita para dentro (17′), mas o Benfica rapidamente respondeu com um lance bem desenhado em que Gabriel abriu em Gilberto e o lateral procurou o desvio de Darwin, que chegou atrasado (21′). Apesar de esta ter sido a dinâmica predominante até ao intervalo, a verdade é que o jogo mudou ligeiramente ainda antes da meia-hora: Lucas Veríssimo sofreu uma lesão muscular durante uma aceleração e teve de ser substituído por Vertonghen, o que fez com que os encarnados passassem a atuar com dois centrais canhotos, com Otamendi a ocupar o lado direito do trio e o belga a ficar ao meio.

A lesão do central brasileiro trouxe preocupações a Jorge Jesus, que pensou de imediato na final da Taça de Portugal do próximo domingo, mas também provocou novas dores de cabeça a Nuno Tavares. O lateral esquerdo, que já estava a ter algum trabalho para parar as investidas de Quaresma, contava agora com o apoio do jovem Morato, do lado esquerdo, e com as dobras de Vertonghen, outro canhoto, algo que limitava a capacidade defensiva da equipa. O V. Guimarães percebeu isso mesmo e atacou principalmente pelo corredor direito, ainda que nunca tenha tido uma verdadeira oportunidade de golo durante a primeira parte. As maiores dificuldades defensivas de Nuno Tavares estavam a limitar o potencial ofensivo do lateral e a equipa percebeu isso mesmo: enquanto Sílvio era assistido pela equipa médica, vários jogadores encarnados juntaram-se para dar conselhos e dicas a Tavares, que até ao intervalo voltou a dar apoio ao ataque e ainda teve um remate muito perigoso que passou por cima da baliza (42′).

???????? INTERVALO | Vitória SC 0-0 Benfica "Águias" mais assertivas no ataque, mas sem qualidade na finalização, pelo que o nulo persiste… e assim o Vitória cai para 7º ???? ???? Powered by @betpt#LigaNOS #VSCSLB pic.twitter.com/qcVCzh6zAV — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) May 19, 2021

