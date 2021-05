O primeiro-ministro já reagiu à notícia de que o Tribunal Geral da União Europeia decidiu anular a ajuda de Estado à TAP, dando razão a uma queixa apresentada pela Ryanair. Em declarações aos jornalistas nesta quarta-feira, António Costa desvalorizou, para já, a decisão, cujos efeitos estão por agora suspensos, descrevendo a posição do Tribunal como uma “decisão preliminar”.

“Tanto quanto sabemos, o que o Tribunal decidiu foi solicitar para já à Comissão Europeia informações complementares. É um processo de que não somos parte”, distanciou-se Costa, garantindo que se a Comissão Europeia “solicitar alguma coisa” Portugal dará mais informação. No entanto, o primeiro-ministro reforçou: “Tanto quanto percebi é uma decisão meramente preliminar. No nosso direito diríamos que é uma providência cautelar”.

Costa frisou ainda que “para já” a decisão do tribunal “não tem consequência nenhuma”, uma vez que os seus efeitos estão suspensos, e que por isso não há “nenhum atraso”: “Vamos continuar a executar tudo como temos estado a executar”, garantiu, comentando que perante a atual crise no setor da aviação seria “absolutamente impensável” que não fossem levantadas limitações aos auxílios de Estado e sublinhando que a Comissão Europeia tem “largas décadas de experiência sobre direito concorrencial”.

A decisão do tribunal, que é passível de recurso para o Tribunal de Justiça da União Europeia, estabeleceu desde logo que os efeitos da anulação ficam “suspensos até à adoção de uma nova decisão” por parte da Comissão Europeia. Isto porque, para o Tribunal Geral, a decisão da instituição europeia que permitiu que a TAP recebesse uma ajuda que é, neste momento, de 1.200 milhões de euros terá “lacunas” na sua fundamentação — as tais lacunas de que a Ryanair, concorrente da TAP, se queixou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mesmo assim, o tribunal entendeu que deveria suspender os efeitos da decisão porque anular agora o envio do dinheiro teria consequências “particularmente prejudiciais para a economia e o serviço aéreo de Portugal, num contexto económico e social já marcado pela perturbação grave da economia provocada pela pandemia de Covid-19”. É por isto que o primeiro-ministro frisa que não haverá, assim, “atrasos” na aplicação do dinheiro, que continuará a ser “executado”.

Costa assume atrasos mas promete preparar já próximos investimentos

António Costa respondia aos jornalistas esta quarta-feira, horas depois de ter sido conhecida a decisão sobre a TAP, durante uma visita à empreitada do troço Freixo-Alandroal, na linha de comboio de Évora. Ao lado do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, Costa apareceu para garantir que o programa Ferrovia 2020 “está em velocidade cruzeiro” e que, com a atual taxa de execução, será possível concluir o programa até 2023.

O troço que o primeiro-ministro visitava é particularmente importante porque ajuda a valorizar “um dos maiores ativos” do país, o porto de Sines, encurtando em “150 quilómetros e três horas e meia” a distância entre Sines e a fronteira, uma novidade “fundamental para reforçar fixação de empresas e criação de emprego em toda esta região do Alentejo”.

Admitindo que a obra, que foi lançada em 2016 e até agora não foi concretizada, sofreu atrasos, Costa aproveitou para recorrer a algumas metáforas ferroviárias — “o comboio partiu devagarinho, mas vai chegar à estação na hora prevista” — e garantir que, com o foco já não na construção de estradas mas antes de ferrovia, o ritmo vai acelerar: “Gostaria de sublinhar que já estamos também a elaborar os projetos para as obras previstas no PNI (Plano Nacional de Investimentos) 2030”, para que quando o ferrovia 2020 estiver concluído “não se tenha de estar à espera para fazer o trabalho preparatório, que pode e deve começar a ser feito já”. Desta vez será diferente, promete o primeiro-ministro.