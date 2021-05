A notícia começou a circular nos últimos dias na comunicação social francesa. Televisões, rádios e jornais, quase em uníssono, garantiam que Didier Deschamps ia convocar Karim Benzema para o Euro 2020, promovendo o regresso do avançado do Real Madrid à seleção francesa depois de quase seis anos de ausência e muita polémica. Ao final da tarde desta terça-feira, ficou confirmado: Benzema vai mesmo voltar a vestir a camisola de França.

O jogador de 33 anos, que tem estado em grande plano no Real Madrid e ganhou destaque e proeminência no clube espanhol desde que Cristiano Ronaldo saiu, não era chamado desde 2015. Na altura, a última internacionalização foi num particular contra a Arménia, onde marcou dois golos na goleada dos franceses. O motivo do afastamento prolongado é uma novela que ainda não terminou: Benzema foi acusado de estar envolvido no caso de extorsão a Mathieu Valbuena, internacional francês e antigo colega de equipa do avançado no Lyon, e o julgamento está marcado para o próximo mês de outubro, no tribunal de Versalhes.

https://www.instagram.com/p/CPBrsWLrx3v/

Certo é que, apesar de tudo isso, Benzema vai mesmo marcar presença no Euro 2020. A realizar mais uma temporada acima da média no Real Madrid, com 29 golos em 45 jogos e ainda a lutar pelo título, o avançado acabou por reagir à convocatória através das redes sociais. “Estou muito orgulhoso por este regresso à seleção francesa e pela confiança depositada em mim. Obrigado à minha família, aos meus amigos, ao meu clube, a todos vocês… E a todos aqueles que sempre me apoiaram”, escreveu, partilhando também uma fotografia onde surge ao serviço da seleção. Já Didier Deschamps, na conferência de imprensa onde anunciou os 26 convocados para o Europeu, revelou que conversou com Benzema.

“Não tenho capacidade, ninguém tem, de voltar atrás e mudar nada. O mais importante é hoje e o amanhã. Estivemos juntos e conversámos durante muito tempo. Foi o passo mais importante. Depois disso, tive uma longa reflexão para tomar esta decisão. Não vou revelar uma palavra da nossa conversa, diz-nos respeito apenas a nós. Eu precisava e ele precisava”, explicou o selecionador francês. Certo é que, no Euro 2020, a campeã mundial França vai contar com um ataque de luxo que integra Benzema, Mbappé, Griezmann, Giroud e Dembélé, entre outros. De recordar que os franceses estão no Grupo F, em conjunto com a Seleção Nacional, a Alemanha e a Hungria, e defrontam Portugal a 23 de junho, em Budapeste.

The 2️⃣6️⃣ Bleus en route for the EURO! ???????? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HXo2upwgWa — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) May 18, 2021

Veja os 26 convocados de Didier Deschamps para o Euro 2020:

Guarda-redes: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marselha);

Defesas: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernández (Bayern Munique), Presnel Kimpembe (PSG), Julies Koundé (Sevilha), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern Munique), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea);

Médios: N’Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atl. Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munique);

Avançados: Wissam Ben Yedder (Mónaco), Karim Benzema (Real Madrid), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Kingsley Coman (Bayern Munique), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea) e Ousmane Dembélé (Barcelona).