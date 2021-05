Nos primeiros quatro meses do ano, os profissionais de saúde portugueses fizeram perto de 8,2 milhões de horas extra. O número corresponde a quase metade do total registado no ano passado (17,4 milhões de horas) e representa um aumento de 73% face ao mesmo período de 2020, noticia o Jornal de Notícias (artigo para assinantes), com base nos dados do portal de monitorização do Serviço Nacional de Saúde.

Das 8,184 milhões de horas extra contabilizadas, 35% foram realizadas por profissionais em Lisboa e Vale do Tejo, a região mais afetada por esta fase da pandemia. No Norte, foram registadas 33% das horas suplementares.

Os números não têm paralelo. É a primeira vez que se registam este tipo de valores desde que se começaram a contabilizar as horas extra de médicos e enfermeiros em 2014. A situação provocada pela Covid-19 é tal alguns profissionais de saúde já ultrapassaram o limite anual de horas extras, revelaram ao Jornal de Notícias os bastonários das ordens dos Médicos e Enfermeiros.

Os médicos portugueses têm um limite de trabalho suplementar de 150 horas por ano (em contrato individual de trabalho) ou de 200 horas por ano (em contrato em funções públicas). Nos enfermeiros, o limite é de 150 horas.