A União Europeia ultrapassou esta quarta-feira a meta de 200 milhões de vacinas administradas, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. “Hoje (quarta-feira) passámos os 200 milhões de vacinações na UE”, anunciou Von der Leyen na sua conta na rede social Twitter.

Today, we passed 200 million vaccinations in the EU.

We are on track to reach our goal: deliver enough doses to vaccinate 70% of the EU adult population by July.

Vaccination will help us overcome the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/BLfoPCq8VF

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 19, 2021