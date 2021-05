A GNR deteve nos concelhos de Monção, distrito de Viana do Castelo, e de Braga dois homens e uma mulher por tráfico de estupefacientes e apreendeu material ligado à atividade criminosa, anunciou esta quarta-feira esta força de segurança.

Em comunicado, a GNR explica que o Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Núcleo de Investigação Criminal de Valença, deteve, na quinta-feira, os três suspeitos, com idades entre os 27 e os 49 anos.

Na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda levaram a cabo uma operação policial, na qual foi dado cumprimento a dez mandados de busca, cinco domiciliárias e cinco em veículo, que resultaram na apreensão de diverso material”, lê-se no comunicado.

Os militares da GNR apreenderam 23 pés de canábis, 26 doses de liamba, uma pistola de alarme, duas armas brancas, duas balanças de precisão, três objetos eletrónicos e munições de diversos calibres. Os detidos vão ser esta quarta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Viana do Castelo para aplicação das medidas de coação.