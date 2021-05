Um bebé a ser retirado do mar numa bóia ou crianças ao colo de agentes da polícia espanhola. São estas as imagens que estão a comover as redes sociais, por entre as notícias que chegam de Ceuta, onde desde segunda-feira se registam números recorde de entrada de imigrantes ilegais em Espanha.

#MuyGrandes????️

Guardias civiles del #GEAS y la #ARS salvan la vida de decenas de menores que llegaban a #Ceuta por mar junto a sus familias. pic.twitter.com/MyzOaB4hjR — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) May 18, 2021

O jornal espanhol ABC conta que foram muitas as situações limite vividas, nestes dias, na fronteira onde já entraram mais de oito mil imigrantes (tendo sido já devolvidos a Marrocos, segundo os números revelados esta quarta-feira pelo Governo espanhol, 4800). Nelas incluem-se pais que traziam filhos muito pequenos e nadavam com eles para tentar chegar à costa ou mulheres que mal sabiam nadar.

Algumas destas pessoas foram salvas por agentes espanhóis da Guardia Civil, que foram destacados para fazer frente ao que o Governo espanhol classificou como uma “agressão” às fronteiras do país. O ABC conta a história de Juan Francisco, um dos membros daquela força de segurança — que faz parte da unidade especial de atividades subaquáticas de Ceuta — e que se lançou vestido ao mar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No Twitter, a conta oficial da Guardia Civil publicou o momento em que o agente salva um bebé de pijama e gorro, que chegava com o pai à zona da praia de Tarajal, com a ajuda de uma bóia. “O pai não podia com o bebé, estavam a afogar-se, o guarda salvou-o”, explicou ao jornal espanhol um porta-voz daquela unidade. “Houve muitíssimos salvamentos desses, no limite”. Os agentes “atiraram-se ao mar sem pensar, tirando a roupa ou com ela posta”.

Segundo o mesmo relato, terá havido mães a chegar a nado tentando transportar mais de um filho consigo, e que precisaram da ajuda das autoridades para chegar com vida à costa espanhola. Outras fotografias, difundidas pelas agências de notícias, mostram migrantes em hipotermia a serem socorridos em ambulâncias já em território espanhol.

No Twitter, as imagens partilhadas pela Guardia Civil já contam com 13.700 gostos e mais de três mil republicações. Entretanto, na política espanhola e europeia, o caso provoca ondas de choque: se Marrocos avisou que Espanha, que prometeu uma resposta “firme”, não deve “subestimar” o país, a Comissão Europeia foi dura na resposta e disse não aceitar “chantagens nem intimidações” de terceiros.