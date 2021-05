Nove pessoas foram detidas nesta quarta-feira suspeitas de burlas com recurso ao MBWay, que atingiram no mínimo 170.000 euros. As detenções decorreram no âmbito de uma operação de combate ao cibercrime, iniciada nesta quarta-feira, originada por vários casos de fraude cometidos de forma organizada, através da plataforma de pagamentos.

Em comunicado, a PJ explica que a operação, de nome “No€Way”, decorre no contexto de um inquérito tutelado pelo Ministério Público.

A força policial avança que os prejuízos atingiram, até ao momento, o valor de cerca de 170.000 euros, prevendo que este possa aumentar com a continuação da investigação.

A Polícia Judiciária explica ainda que foram detidos seis mulheres e três homens, mais especificamente suspeitos da autoria de dezenas de crimes de “burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo”, e ainda apreendidos vários objetos “relacionados com a prática criminosa” após as buscas domiciliárias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na sequência do combate a este tipo de crimes, a PJ alerta, essencialmente, para não fornecer o PIN de acesso ao MBWay a ninguém, para ter atenção na presença de abordagens de desconhecidos que queiram pagar através desta plataforma, e ainda para não adicionar números de telefone estranhos à conta bancária.

A PJ adianta também que os crimes levaram a cabo múltiplas ações “com impacto em várias vítimas“. A investigação contou com a colaboração da entidade gestora da aplicação, a SIBS. Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da adequada medida a coação.