Se pediu uma lufada de diversidade, sustentabilidade, e objetos de culto, decore isto: Giorgio Armani ampliou a coleção Neo Nude com Neo Nude Melting Color Balm, um novo bálsamo multiusos para rosto e olhos com 9 tons adaptados aos vários tons de pele. Já a Rouge Hermès apresenta-se com uma edição limitada composta por três novos batons (recarregáveis) com os seus anéis icónicos. Enquanto isso, a Kiko MIilano veste-se de verde. Green Me traz embalagens em papel ecológico 30% derivado de resíduos orgânicos (agrumi & kiwi), surge em estojos realizados em bioplástico a partir da fermentação do milho, aposta no papel e madeira recicláveis para minimizar o impacto ambiental, e em pincéis enriquecidos com fibras de coco reciclado. Mas, antes de tudo, vamos aos cuidados essenciais.

Há muito que a prevenção do fotoenvelhecimento deixou de ter época alta — de janeiro a dezembro, uma proteção UV diária avançada é um dos lemas em carteira, em especial em tempo de desconfinamento, dermatológico e não só. Não faltam aliados anti-idade e contra manchas escuras, e muitas doses de péptidos e niacinamida que prometem resultados tão soalheiros como os dias que se seguem.

Com a hidratação entre as prioridades de quem circula pela cidade ou vê a praia bem perto, os protetores são indispensáveis na rotina diária e a lista enche-se de opções. Do rosto ao corpo, da fase de preparação ao modo pós-sol, dos cabelos às fragrâncias da estação, reunimos na galeria algumas sugestões para os próximos meses — e nem na cosmética faltam generosas e cremosas doses de cor para acompanhar o ritmo.