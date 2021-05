Mais de 90% das pessoas que tomaram as vacinas da AstraZeneca ou Pfizer/BioNTech, no Reino Unido, desenvolveram anticorpos contra o coronavírus SARS-CoV-2 após a primeira dose e quase 100% tinha anticorpos depois da segunda dose, segundo uma investigação da University College de Londres.

O estudo incluiu 8.517 pessoas em Inglaterra e no País de Gales e verificou que ambas as vacinas são igualmente eficazes a desencadear a resposta do sistema imunitário, noticiou o jornal The Guardian, sobre os resultados que ainda não estão publicados numa revista científica.

As análises, que incluíram apenas pessoas que não tinham anticorpos antes da vacina contra a Covid-19, mostraram que 96% das pessoas tinha desenvolvido anticorpos 28 a 34 dias depois da primeira dose da vacina — ainda que, quem tomou a vacina da Pfizer tenha tido uma resposta mais rápida do sistema imunitário.

Os idosos, pessoas com o sistema imunitário comprometido ou doentes crónicos produziram menos anticorpos após a primeira dose do que os mais jovens e mais saudáveis, mas ao fim da segunda dose todos os grupos tinham níveis altos de anticorpos.