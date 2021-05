A Caterham é um dos poucos fabricantes de automóveis que recorre a métodos estritamente artesanais, mas isso não impede os seus desportivos de serem extremamente rápidos e eficientes, para o investimento que exigem. Acima de tudo, os seus Seven retomam as características – e as formas – do saudoso Lotus Seven concebido por Colin Chapman, que apostava na simplicidade e no baixo peso para maximizar a agilidade e o gozo ao volante.

Até aqui, a Carterham sempre recorreu a mecânicas a gasolina, mas está consciente de que até os seus clientes pretendem manter a simplicidade e prazer ao volante, com motores eléctricos alimentados por bateria. Daí que o CEO Kazuho Takahashi tenha afirmado à Autocar que a Caterham deverá lançar uma versão eléctrica do Seven já em 2023.

Apesar da drástica modificação na mecânica, o construtor inglês não quer que a mudança para a locomoção eléctrica reduza a rapidez no arranque, ou a capacidade de emocionar quem vai ao volante. Isto porque a Caterham faz questão que a nova versão eléctrica do Seven seja, no mínimo, tão rápida quanto o Seven 620R.

O Caterham 620R monta um motor 2.0 sobrealimentado, capaz de debitar 310 cv, para um peso de somente 545 kg. Isto explica que supere os 100 km/h ao fim de apenas 2,8 segundos, para depois fixar a velocidade máxima em 250 km/h. O Seven eléctrico não terá dificuldade em bater os 2,8 segundos, ou até mesmo os 250 km/h, mas manter o peso nos 545 kg, ou recarregar as baterias no tempo necessário para abastecer de gasolina, é algo que estará vedado ao Caterham a bateria.