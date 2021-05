O Teatro Nacional D. Maria II e o Facebook juntaram-se para exibir o primeiro espetáculo online pago através da rede social em Portugal. Como anunciaram as entidades em comunicado, a peça transmitida será uma gravação de “A matança ritual de Gorge Mastromas”, protagonizado por Bruno Nogueira e com encenação de Tiago Guedes a partir do texto de Dennis Kelly. Os bilhetes custam 3,49 euros e podem ser adquiridos através da página oficial do evento. O Facebook refere ainda que não vai cobrar nenhuma taxa do valor pago, revertendo a totalidade do valor para o D. Maria II.

A peça “A matança ritual de Gorge Mastromas” estreou em maio de 2019 no Teatro Nacional D. Maria II e assinalou a segunda vez que o encenador e realizador Tiago Guedes abordou um texto do dramaturgo inglês Dennis Kelly. Além de Bruno Nogueira, o espetáculo conta também com interpretações de António Fonseca, Beatriz Maia, Inês Rosado, José Neves, Luís Araújo e Rita Cabaço. Os utilizadores do Facebook que adquirirem um bilhete para assistir ao evento, “podem ainda assistir a uma conversa exclusiva com o elenco e encenador da peça”. Este momento da conversa, ao contrário da peça, decorrerá em direto, refere a rede social.

O Facebook anunciou a funcionalidade de “eventos online pagos” em março. Na prática, a rede social permite que artistas ou entidades como teatros utilizem a plataforma para vender bilhetes e transmitir eventos através da plataforma. Isto é semelhante ao que serviços de streaming como o Netflix ou o Disney+, ou plataformas de videoclube fazem, mas para espetáculos próprios. “São uma nova forma das entidades e empresas poderem monetizar os seus eventos online em direto”, refere a empresa.

Para já, o Teatro Nacional D. Maria II é a primeira entidade portuguesa a colaborar com o Facebook para uma destas transmissões pagas. Depois de se comprar o acesso, que é feito “através do sistema Facebook Pay, que aceita qualquer tipo de pagamento de débito e crédito”, o utilizador da rede social recebe uma notificação na sua conta para, à hora marcada, poder assistir ao espetáculo.

Em comunicado, Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, refere: “Esta transmissão, a somar a outros conteúdos que desenvolvemos online, como o novo podcast do Clube dos Poetas Vivos, permite-nos manter uma proximidade com todos os espetadores, perseguindo a nossa missão de serviço público”. De acordo com Lola Baños, diretora de comunicação do Facebook em Portugal e Espanha, estes eventos online pagos “podem ajudar instituições como o Teatro Nacional D. Maria II a encontrar outras formas de chegar a novos públicos e a abraçar a inovação proporcionada pelo mundo digital”.

Decidimos, por isso, aceitar o desafio do Facebook para a concretização desta parceria, que nos permite apresentar um espetáculo marcante da nossa programação, numa plataforma que já faz parte do quotidiano digital”, diz Tiago Rodrigues.

O Observador questionou o Facebook para saber qual o valor das taxas que poderá cobrar no futuro. Em resposta, um porta-voz da rede social referiu que o serviço “é gratuito para todos, não apenas para entidades públicas”. “Para eventos online pagos e assinaturas de fãs, o Facebook continuará a não recolher nenhuma participação na receita de nenhum desses produtos até pelo menos agosto de 2021 [30 de junho de 2021 se se tratar de uma compra através das apps em plataformas da Apple]“, diz a empresa em comunicado.